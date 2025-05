Imali i kamp za obuku u kojem su vježbali kako da eksplozivom dignu bankomat u zrak

Njemačka i nizozemska policija, uz pomoć Europola, razotkrile su kriminalnu skupinu koja se sumnjiči da se specijalizirala za pljačke bankomata u Njemačkoj. Riječ je o kriminalnoj skupini koja je bila stacionirana u Nizozemskoj, a bili su specijalizirani za dizanje bankomata i zrak eksplozivom te njihovu pljačku. Združena policijska akcija lova na te razbojnike počela je još u travnju 2024. i od tada do danas, u nekoliko ciljanih akcija uhićeno je ukupno 18 osoba. Sumnja se da su nizozemski državljani bili obučeni za rukovanje eksplozivom kojim su dizali u zrak bankomate po Njemačkoj. Pri tome su pričinili štetu od 1,5 milijuna eura, dok su odnijeli najmanje 1,2 milijuna eura. Istražitelji su nešto ukradenog novca uspjeli naći i zaplijeniti; 360.000 eura u gotovini i 600.000 eura u kriptovalutama. Zaplijenjeni su oprema i vozila koja su korištena za razbojstva.

Istražuje se i jesu li s ovom skupinom povezani slični napadi na bankomate u Njemačkoj, Švicarskoj i Francuskoj. Inače, kriminalnu skupinu je činilo, kako se sumnja, 20 Nizozemaca, koji su uglavnom bili stacionirani u okolici Utrechta. No neki od njih su bili stacionirani i u Amsterdamu. Sumnja se da su se specijalizirali za pljačke bankomata, a mete su im bile bankomati po državama zapadne Njemačke. Istragom je utvrđeno da je bila riječ o dobro organiziranoj kriminalnoj skupini koja je koristila i sofisticirane mjere, uključujući i kontra obavještajni nadzor. Osim toga, sumnja se da su surađivali i s drugim kriminalnim skupinama koje su bile zadužene da im pomognu oko pronalaska mjesta na kojima su vježbali prepade. Kada su se pojedinačni napadi eksplozivom na bankomate te pljačke bankomata nakon toga zaredali, njemačka i nizozemska policija su shvatile da imaju problema s dobro organiziranom bandom pa su se za pomoć obratile Europolu.

Nakon toga oformljena je specijalna skupina te je počela policijska suradnja koja je u travnju 2024. dovela do uhićenja sedam osoba. Od tada do danas uhićeni su i preostali osumnjičenici, ukupno njih 18. Svi osumnjičenici, izuzev jednog koji je uhićen u Španjolskoj, su uhićeni u Nizozemskoj. Modus operandi grupe bio je sljedeći: prvo su u različitim zemljama tražili bankomate koje će napasti, a pretrage su radili i osobno i preko interneta. Posebno su ih zanimali bankomati koji su imali relativno skromne sigurnosne mjere i koji su bili na lokacijama koje su omogućavale siguran i brz bijeg. Nakon što bi našli mete i istražili sve oko njih, razbojnici bi noću došli do ciljanog bankomata, napunili bi ga eksplozivom i digli u zrak. Eksplozivne naprave bile su aktivirane s male udaljenosti, a u detonacije bi bile oštećene i okolne zgrade.

Inače, Europol je još tamo 2023. upozoravao da je pljačkanje bankomata eksplozivom u Njemačkoj uzelo maha te da većina razbojnika zapravo po Njemačkoj operira iz - Nizozemske. To je bio začetak istrage koje je sada na koncu dovela do uhićenja 18 osobe, a tijekom istrage su nađeni čak i kampovi za obuku u kojima su kriminalci vježbali dizanje bankomata u zrak. Osim toga, pljačkaši bankomata često su eksploziv skladištili po stambenim četvrtima, što može dovesti do opasnih i neželjenih posljedica, ako se uskladišteni eksploziv iz nekog razloga aktivira. Europol je u više navrata upozorio i da su počinitelji ovakvih djela zapravo beskrupulozni te ne vode računa ni o imovni ni u sigurnosti građana. Prije napada na bankomate, dobro izvide područje, u zrak ih dižu uglavnom noću te bježe u automobilima koji su ili ukradeni ili su na njima ukradene tablice. Eksploziv postave na bankomate i aktiviraju ga, a to može izazvati požar i oštećenja na zgradi u kojoj je smješten bankomat. Nakon što pokupe novac, policiji bježe vozeći opasno i brzo, ne hajući hoće li nekoga i pri tom bijegu ugroziti.