NUDIO BRZE KREDITE

Uhićen 60-godišnjak iz Osijeka: Putem društvenim mrežama prevario 30 osoba

Online prevara
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Igor Vučković/Hina
14.03.2026.
u 14:18

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, navode u PU osječko-baranjskoj, a građane pozivaju na povećan oprez prilikom ostvarivanja financijskih dogovora putem interneta i društvenih mreža.

Osječko-baranjska i virovitičko-podravska policija provele su kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je uhićen 60-godišnjak s osječkog područja zbog sumnje da je raznim prijevarama oštetio 30 osoba za više od 17.000 eura, izvijestila je policija u subotu. Osumnjičenika se tereti da je 2024. i 2025. godine počinio kaznena djela na području više policijskih uprava tako da je, samostalno ili zajedno s nepoznatom osobom, putem društvenih mreža objavljivao oglase u kojima je nudio brze kredite ili pozajmice s niskom kamatnom stopom.

Također je kontaktirao oštećene osobe, dovodeći ih u zabludu da će im biti odobreni traženi krediti i pozajmice, ili se lažno predstavljao kao osoba koja ih je navodno odabrala za nasljednike svoje imovine. Kaznenim djelima oštećeno je 30 osoba, a ukupna materijalna šteta procjenjuje se na više od 17.000 eura. Osumnjičenik je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave virovitičko-podravske.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, navode u PU osječko-baranjskoj, a građane pozivaju na povećan oprez prilikom ostvarivanja financijskih dogovora putem interneta i društvenih mreža.
Ključne riječi
PU osječko baranjska prevara policija

