U globalnom udaru na kriminalne poslove na Darknetu uhićeno 270 osoba i zaplijenjeno 184 milijuna eura

Globalna operacija RapTor koju je koordinirao Europol u suradnji s policijama 10 zemalja okončan je uhićenjem 270 osoba diljem svijeta, koje se sumnjiče da su preko Darkneta kupovale, prodavale ili posredovale pri kupovini ili prodaji droge, oružja ili neke druge ilegalne robe. Tom akcijom, naglašava Europol, poslana je poruka svima onima koji misle da se kriminal može sakriti ispod plašta - anonimnosti.

Osumnjičenici su identificirani tijekom niza koordiniranih istraga koje su pokrenute nakon obavještajnih informacija do kojih su istražitelji došli nakon što su prethodno s Darkneta uspjeli ukloniti Nemesis, Tor2Door, Bohemia i Kingdom Markets, odnosno platforme preko kojih se odvijala kupoprodaja droge, oružja.... Kriminalne aktivnosti na tim platformama odvijale su se s pomoću kriptirane komunikacije, a plaćalo se u kriptovalutama, zbog čega su sudionici tih poslova vjerovali da su sigurni. No istražitelji su uspjeli srušiti te platforme, što je posljedično dovelo do otkrivanja identiteta korisnika pa onda i do njihovih uhićenja u međunarodnoj akciji SpecTor2023. kada je bilo uhićeno 288 osoba. Operacija RapTor je nastavak akcije iz 2023. i pokazuje, po stavu Europola, da su organi reda postali dobri u infiltraciji na Darknet.

Što se tiče uhićenja u operaciji RapTor, 130 osoba je uhićeno u SAD-u, 42 u Njemačkoj, 37 u Velikoj Britaniji, 29 u Francuskoj, 19 u Južnoj Koreji, po četiri u Austriji i Nizozemskoj, tri u Brazilu te po jedna u Švicarskoj i Španjolskoj. Protiv uhićenih osoba su pokrenute istrage, koje bi, vjeruje se, mogle dovesti i do novih uhićenja, a u pretragama su zaplijenjeni visoki novčani iznosi i oružje. Konkretnije, zaplijenjena su 184 milijuna eura u gotovini i kriptovalutama, više od dvije tone raznih droga uključujući kokain, amfetamine, ketamin, marihuanu....Nadalje zaplijenjena je i 180 komada raznog oružja, 12.500 komada raznih krivotvorina te oko četiri tone ilegalnog duhana.

Europol naglašava da su ove zaplijene nanijele veliku štetu distribuciji ilegalnih proizvoda na Darknetu, a Edvardas Šileris, šef Europolova centra za borbu protiv kibernetičkog kriminala, kazao je da ova operacija pokazuje kako rušenje platformi preko kojih se odvijaju kriminalne aktivnosti za otrgne reda ne znači kraj već početak posla, jer se tek nakon toga mogu identificirati počinitelji.

- Operacija RapTor pokazala je da Darknet nije izvan dosega organa reda. Kroz blisku suradnju i razmjenu obavještajnih podataka, službenici na četiri kontinenta identificirali su i uhitili osumnjičene i tako su poslali jasnu poruku onima koji misle da se mogu sakriti u sjeni. Europol će nastaviti raditi s partnerima kako bi internet bio sigurniji za sve - kazao je Šileris. Magnus Brunner, povjerenik EU za unutarnje poslove i imigracije, kazao je kako operacija RapTor pokazuje kako današnji organizirani kriminal funkcionira i u stvarnom i u virtualnom svijetu, te pri tome djeluje i globalno i lokalno, koristeći sve prednosti moderne tehnologije.