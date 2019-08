Ima li novca za povećanje plaća? 'To ćete morati nekog drugog pitati'

Uoči sjednice Vlade ministri su novinarima odgovarali na razna aktualna pitanja. Ministarstvo zdravstva i predstavnici sindikata u srijedu su potpisali produljenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja do 31. listopada, a o zahtjevima za povećanje plaća za 72 tisuće radnika u sustavu, nastavit će se pregovarati 20. kolovoza.Sindikati, koji su očekivali potpisivanje izmjena kolektivnog ugovora koji bi donio povećanje plaća, ostali su šokirani rezultatima sastanka te su najavili štrajk.

"Bilo je razgovora o kolektivnim ugovorima. O tome moramo razgovarati. Vjerujem da će se Sindikati pridružiti. Sindikati ne prijete štrajkom. Sjeli smo s njima i trebamo naći neki kompromis. Pregovarat ćemo", rekao je ministar Josip Aladrović. Na pitanje ima li novca za povećanje plaća, rekao je: To ćete morati nekog drugog pitati.

"Mislim da će Vlada naši rješenje kako povećati plaće. Nisu se ministri bunili već su se ministri izražavali potrebu za svojim resorima", rekao je minstar zdravstva Milan Kujundžić. "U pregovorima sudjeluju tri ministarstva, izvijestio sam premijera. Bili su korektni, mogu reći skromni", dodao je Kujundžić

"To uključuje jedan dijalog. BiH mora biti u duhu Daytonskog sporazuma. Sigurno će predsjednica još imati prilike reagirati. Moramo graditi dijalog. Pelješki most, odlagalište za to postoje određene stručne službe i oni će to rješavati. Dijalog s BiH i svim njenim predstavnicima", kazao je ministar vanjskih poslova Grlić Radman na pitanje o predsjednici.

"Mi želimo smanjiti poreze, porezna davanja svim građanima, zato ćemo razgovarati", rekao je Predrag Štromar na pitanje o njihovim zahtjevima u vladajućoj koaliciji. "U proceduri će biti zakon i javna rasprava i mi ćemo kao HNS sudjelovati u tome", rekao je Štromar. Dodao je da se još ne može uvesti porez na nekretnine.

"Radimo sve da uđemo spremni u školsku godinu. Sada radimo koliko god možemo", rekla je o reformi školstva.

"Jako je važno da se osim rasta osnovice uzme i rast koeficijenta. Reforma ulazi u škole, složenost posla se povećava", kazala je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.