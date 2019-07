Vlada odbila 4% veće plaće u zdravstvu. O povišicama pregovarat će i s učiteljima, policajcima...

Liječnici i medicinske sestre još će neko vrijeme pričekati povećanje plaća. Iako je ministar zdravstva Milan Kujundžić stavio paraf na uvjete pod kojima bi plaće zaposlenih u zdravstvu u prosjeku rasle za četiri posto, na užem kabinetu Vlade odlučeno je da će se o svemu još pregovarati. Ministri su, pak, nakon sjednice, najavili da se ti pregovori neće ograničiti isključivo na zdravstvo, nego će se pregovarati o horizontalnom povećanju plaća za sve službe.

– Očekujem da ćemo ići u horizontalno povećanje plaća i, općenito, da ćemo najprije razgovarati sa svima kojima u ovom trenutku istječu kolektivni ugovori, prije svega u zdravstvu, i da ćemo u idućih nekoliko mjeseci utvrditi u kojem ćemo se smjeru kretati kada je riječ o plaćama u zdravstvu - kazao nam je ministar rada Josip Aladrović i dodao da se na sjednici Vlade razgovaralo o svim opcijama i scenarijima te da se najbolje rješenje još uvijek traži.

Uz djelatnosti u kojima ističu kolektivni ugovori, pred Vladom je već neko vrijeme i zahtjev HNS-a da se povećaju i plaće zaposlenih u obrazovanju, i to za šest posto, a Aladrović kaže da je i to jedna od tema koje su na stolu. To da se Vlada odlučila na pregovore o horizontalnom povećanju plaća nije iznenađenje, budući da su izjave ministra financija Zdravka Marića već išle u tom smjeru, osobito nakon što je HNS izišao u javnost sa zahtjevom da se povećaju plaće učiteljima. Ipak, neobično je da je ministar zdravstva stavio svoj potpis na dogovor vezan uz plaće u njegovu resoru, a da je Vlada naknadno odbila blagosloviti takav dogovor. U takvoj situaciji postavlja se pitanje je li se Vlada predomislila ili je ministar “solirao” i parafirao dokument bez ikakva prethodnog dogovora s premijerom i drugim članovima Vlade. U Banskim dvorima na ovo se pitanje, međutim, nije mogao dobiti odgovor. Kazali su nam tek da je sa sindikatima dogovoreno da se postojeći Kolektivni ugovor produlji za tri mjeseca, što bi socijalnim partnerima dalo vremena da pronađu svima prihvatljivo rješenje.

– Ministar je dobro detektirao da su liječnici i sestre tražena radna snaga u inozemstvu i Vlada to prepoznaje, ali moramo voditi računa i o konsolidaciji javnih financija, kao i o činjenici da poreznom reformom smanjujemo porezno opterećenje. Moramo biti odgovorni prema poreznim obveznicima, ali i voditi računa o drugima koji također traže povećanje plaća, poput policajaca ili učitelja - rečeno nam je u Vladi.

Sindikati u sustavu zdravstva su, međutim, bili neugodno iznenađeni odbijanjem Vlade da potvrdi ono što je potpisao resorni ministar.

– Ovo je prvi put da je ministar parafirao nešto što Vlada kasnije nije potvrdila – komentirala nam je Anica Prašnjak iz Strukovnog sindikata medicinskih sestara.