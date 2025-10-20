Ima 70, našli mu četiri kg droge, a on se branio: To mi je za osobnu potrebu

Da je mirovina mala svi znaju, kao što svi znaju i da poveći broj umirovljenika radi i nakon odlaska u mirovinu. A rad u mirovini, M. Đ. (75) i D. C. (70) digli su na jednu novu razinu. Jer je o njima protekli vikend izvijestila zagrebačka policija i to u kontekstu - zloporabe droge. Nad obojicom su provedena kriminalistička istraživanja i kod obojice je nađena droga. Mlađi je bio malo umješniji u novom "poslu" od starijeg, barem što se količine nađene droge tiče, jer se D. C. sumnjiči da je na za sada neutvrđen način radi daljnje preprodaje nabavio sjemenke konoplje. Sumnjiči ga se da je u neutvrđenom vremenu posadio te sjemenke i uzgojio ih na dvije lokacije u šumi na području Zaprešića. Na koncu je dobio i uzgojio 17 stabljika konoplje. Nakon što su biljke dozrele, D. C. se sumnjiči da je brao cvjetne vrhove koje je sušio, vagao i pakirao u stanu kojim se koristi na području Trešnjevke. Potom je pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu sve dok 17. listopada nije uhićen.

Policija mu je pretražila stan u kojem stanuje i stan kojim se koristi te mu je našla 3,8 kilograma konoplje, koji su bili u manjim količinama pakirani u više kutija i vrećica. U pretrazi je nađen i detektor metala, skalpel, plastične tegle, a pretražene su i lokacije u šumi gdje je D. C. uzgajao konoplju. Tamo je nađeno 17 stabljika visokih između 150 i 220 centimetara s cvjetnim vrhovima. On je doveden pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor radi opasnosti od ponavljanja djela. - Sjemenke konoplje sam nabavio preko interneta, a sve sam uzgajao za svoje potrebe jer mi je postalo preskupo to kupovati. Žao mi je zbog svega - branio se D. C. pred istražiteljima.

Neslužbeno se doznaje da je riječ o dugogodišnjem ovisniku o drogama, no u njegovu obranu istražitelji očito nisu povjerovali pa je završio u Remetincu. Njegovim stopama je krenuo i "kolega" mu M. Đ. (75) kojem je policija također 17. listopada na području Trešnjevke pretražila stan u kojem je našla kokain. Njega se sumnjiči da je na za sada neutvrđen način nabavio veće količine kokaina, koje je potom u stanu skrivao, vagao i prepakiravao radi daljnje preprodaje. Pretragom stana policija mu je našla devet paketića u kojima je bilo oko 42 grama kokaina, dvije digitalne vage i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge. On se branio šutnjom, a od ranije je prijavljivan za drogu. I njemu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela no na rok od 15 dana, nakon što mu može biti zamijenjen istražnim zatvorom u domu, ako kod M. Đ bude tehničkih uvjeta za to.