Jedan ima 70, drugi 75. Prvi kod Zaprešića uzgajao konoplju i u stanu mu nađeno 3,8 kilograma, drugi preprodavao kokain

Da je mirovina mala svi znaju, kao što svi znaju i da poveći broj umirovljenik radi i nakon odlaska u mirovinu. A rad u mirovini, dvojica muškaraca u dobi od 75 i 70 godina digli su i na novu razinu. Jer je o njima protekli vikend izvijestila zagrebačka policija i to u kontekstu - zloporabe droge.

Nad obojicom su provedena kriminalistička istraživanja i kod obojice je nađena droga. Mlađi je bio malo umješniji u novom "poslu" od starijeg, barem što se količine nađene droge tiče, jer se 70-godišnjaka s područja Trešnjevke sumnjiči da je za sada neutvrđen način radi daljnje preprodaje nabavio sjemenke konoplje. Sumnjiči ga se da je zatim u neutvrđenom vremenu posadio te sjemenke i uzgojio ih na dvije lokacije u šumi na području Zaprešića. Na koncu je dobio i uzgojio 17 stabljika konoplje. Nakon što su biljke dozrele, 70-godišnjaka se sumnjiči da je brao cvjetne vrhove koje je sušio, vagao i pakirao u stanu kojim se koristi na području Trešnjevke. Potom je pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu sve dok 17. listopada nije uhićen.

Policija mu je pretražila stan u kojem stanuje i stan kojim se koristi te mu je našla 3,8 kilograma konoplje, koji su bili u manjim količinama pakirani u više kutija i vrećica. U pretrazi je nađen i detektor metala, skalpele, plastične tegle, a pretražene su i lokacije u šumi gdje je 70-godišnjak uzgajao konoplju, a tamo je nađeno 17 stabljika visokih između 150 i 220 centimetara s cvjetnim vrhovima.

Osumnjičenom 70-godišnjaku slijedi privođenju sucu istrage, kao što to čeka i 75-godišnjaka kojem je policija također 17. listopada na području Trešnjevke pretražila stan u kojem je našla kokain. Njega se sumnjiči da je na za sada neutvrđen način nabavio veće količine kokaina, koje je potom u stanu skrivao, vagao i prepakiravao radi daljnje preprodaje. Pretragom stana policija mu je našla devet paketića u kojima je bilo oko 42 grama kokaina, dvije digitalne vage i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge. Nije priopćeno koliko su novca našli ni je li im 75-godišnjak poznat od ranije.