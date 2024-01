Ilegalne migracije potkopavaju Bidenovu vladu

Nastavak svađe teksaškog guvernera i američkog predsjednika zbog pitanja imigracija pokazuje kako će ova tema biti jedan od najvećih izazova u predsjedničkoj kampanji Joea Bidena. Naime, samo devet mjeseci uoči novih predsjedničkih izbora, oporbeni republikanci predvođeni Donaldom Trumpom i guvernerom Teksasa Gregom Abbottom govore da su Bidenove premekane politike uzrokovale krizu na južnoj granici, i da je predsjednik odgovoran zbog prevelikog broja migranata koji su nezakonito ušli u zemlju.

Ankete govore da se Amerikanci većinom s time slažu – čak 68% građana u anketi CBS-a i YouGova reklo je da ne podržava Bidenove politike u pogledu sigurnosti na granici. Tako se ovo pitanje prometnulo u jedan od najvećih aduta u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa koji je uvjerljivi favorit za republikanskog izazivača Bidena na predsjedničkim izborima 5. studenog.

Posljednjih je tjedana eskalirao politički, ideološki i birokratski sukob između guvernera Teksasa i Abbotta i Bidena. Naime, čelnik druge najmnogoljudnije savezne države u Americi prkosi Bijeloj kući za koju vjeruje da provodi potpuno pogrešne politike na južnoj granici zbog čega je prevelik broj ilegalnih migranata ušao u zemlju otkad je prije tri godine u Bijeloj kući Trumpa zamijenio Biden. Broj ilegalnih migranata koji žive u SAD-u, i često godinama čekaju procesuiranje zahtjeva za azil, u samo tri godine Bidenova mandata udvostručio se – s otprilike 10 milijuna 2020. godine na 20 milijuna u ovom trenutku.

Iako američki ustav govori da odgovornost za granicu ima Bijela kuća, guverner Teksasa, države u koju dolazi velik broj migranata, rekao je da mu je dosta neaktivnosti zbog čega je, između ostalog, počeo podizati i žilet žicu na granici. No, Vrhovni sud je prošlog tjedna presudio da savezna vlada ima pravo ukloniti tu bodljikavu žicu, na što su vlasti Teksasa prkosno poručile da čak i ako agenti pod Bidenovom kontrolom to naprave, oni će ju ubrzo zamijeniti.

Neki su demokrati pozvali Bidena da nacionalnu gardu Teksasa stavi pod saveznu kontrolu, odnosno pod kontrolu svoje administracije.

- Ovo je tema broj jedan u Americi. Ako Joe Biden stavi Nacionalnu gardu pod saveznu kontrolu, to bi bila najveća politička pogreška koju bi mogao napraviti. Zato mislim da to neće učiniti. Rekavši to, spreman sam, u slučaju da i naprave tu pogrešku, pobrinuti se da će Teksas moći nastaviti osiguravati našu granicu – rekao je u ponedjeljak Abbott u intervjuu na konzervativnoj televiziji Fox News. Teksaškom guverneru podršku je dao i Trump te niz republikanskih guvernera iz cijelog SAD-a, od kojih mnogi vjeruju da je Bidenova vlada potpuno pogriješila na pitanju osiguranja granice.

U prosincu je SAD zabilježio 250 tisuća ilegalnih prelazaka svoje granice, najviše u jednom mjesecu od početka bilježenja podataka. Mnogi američki gradovi bore se s velikim porastom broja dolazaka migranata.

Ovo pitanje u SAD-u dobilo je i svoje geopolitičke konture. Naime, republikanski i demokratski zastupnici u Kongresu već su neko vrijeme u procesu dogovaranja zakonodavnog paketa koji bi istodobno postrožio restrikcije na južnoj granici te bi osigurao američku financijsku pomoć za Ukrajinu i Izrael. Republikanci govore već više mjeseci da ne žele pristati na novu pomoć Ukrajini u zaštiti njezinih granica dok Biden ne pristane na zaštitu domaćih granica. Biden je krajem prošlog tjedna rekao da je spreman zatvoriti granicu ako republikanci pristanu na dogovor, no čini se da su dvije strane u pat-poziciji.

Neke od opcija koje su na stolu uključuju lakše i brže deportiranje, te brže procesuiranje tražitelja azila. Mnogi na lijevom krilu Demokratske stranke smatraju da je Biden time pokazao da je pristao na diktat konzervativaca koji žele nastavak provođenja "nehumanih politika" Trumpove administracije.

