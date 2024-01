Oštri zaokret u američkoj politici: SAD ima novi plan za Ukrajinu

Administracija Joea Bidena priprema novi plan za Ukrajinu koji ne uključuje prekid pomoći ali odustaje od plana vraćanja svih područja koja je okupirala Rusija, objavio je The Washington Post. Sada je plan da se Ruse spriječi u daljem napredovanju odnosno zauzimanju još teritorija. Iako posljednjih nekoliko dana Ukrajinci ne stoje toliko loše na terenu, odnosno stoje bolje nego proteklih tjedana gdje su uspjeli povratiti neke ranije izgubljene pozicije poglavito na jugu, to nije dovoljno da se Sjedinjene Države uvjeri kako ukrajinska vojska ima snage za pritisak na Ruse po cijeloj liniji razdvajanja. Ono što je tu pogotovo bitno jest da to nije ništa radikalno novo, o promjeni strategije na terenu pisalo se još u prosincu kada se spominjalo da je potrebno poboljšati ukrajinsku situaciju u eventualnim pregovorima s Rusijom kojima bi se okončao rat. A ti bi pregovori, sve je jasnije, ipak podrazumijevali i predaju nekih dijelova teritorija Ukrajine Rusiji.

Bijela kuća i Pentagon pri tome inzistiraju da se ne radi o službenoj promjeni politike, i dalje će se podupirati ukrajinsko nastojanje da Rusiju izbaci sa svojeg teritorija samo će se sada ići na to da se ukrajinske postrojbe pregrupiraju iz protuofenzive na jačanje obrambenih položaja. I dalje će se raditi o dugoročnoj potpori Kijevu čak i unatoč problemima oko izglasavanja pomoći u Kongresu ali ti planovi više ne podrazumijevaju da će Ukrajina ostvarivati nekakve ozbiljnije uspjehe na bojnom polju. Kako god bilo, ipak se radi o oštrom zaokretu.

“Prilično je jasno da će za Ukrajinu biti jako teško pokušati još jednom napraviti istu razinu pritiska na cijelom frontu kao što su pokušali lani”, rekao je washingtonskoj novini jedan iskusniji član Bidenove administracije.

U planu da Ukrajina ove godine zadrži linije kako bi na kraju godine bila značajno jača sudjeluje 30-ak saveznika s ciljem da Ukrajina postigne dovoljnu razinu sigurnosti ali i da se pošalje jasna poruka odlučnosti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. S time da taj plan ne podrazumijeva samo ovu već cijelo sljedeće desetljeće.

Takav je sporazum već potpisala Velika Britanija u kojem se ističe doprinos pomorskoj sigurnosti, zračnoj, protuzračnoj obrani, topništvu u oklopu, kao i financijska pomoć te otvaranje pristupa zapadnim financijskim sektorima. Očekuje se da će sljedeća biti Francuska čiji se predsjednik Macron očekuje u Kijevu.

