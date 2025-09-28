Atmosfera straha u zagrebačkom naselju: Napadači ne traže novac, žele samo krv

Najavljuju odmazdu. Okupit će se u malo većem broju i onda će “platiti mamice” svima nama koji smo pričali. Oni su završili u policiji, a mi ćemo u bolnici. Tako se barem govori po kvartu. Samo, neće oni sada, pričekat će da se situacija malo smiri, da novinari prestanu dolaziti, da policija prestane patrolirati, da roditelji prestanu pratiti djecu u školu – govori nam Mira Belošević, članica mjesnog odbora Novi Retkovec, čije se sjedište nalazi tek pedesetak metara od osnovne škole pred kojom je sve do prije petnaestak dana glavnu riječ vodila skupina opasnih i naoružanih maloljetnika. Policija je identificirala i privela njih šestoricu. Trojica su odmah puštena jer nemaju ni 14 godina pa ne mogu kazneno odgovarati, jedan je prenoćio u pritvoru pa je drugi dan pušten na slobodu, a zadnja su dvojica odlukom suca za mladež smještena u Centar Dugave, jedan od 12 hrvatskih domova za djecu s poremećajima u ponašanju, kolokvijalno zvanih i “popravnih domova”.