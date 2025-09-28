Najavljuju odmazdu. Okupit će se u malo većem broju i onda će “platiti mamice” svima nama koji smo pričali. Oni su završili u policiji, a mi ćemo u bolnici. Tako se barem govori po kvartu. Samo, neće oni sada, pričekat će da se situacija malo smiri, da novinari prestanu dolaziti, da policija prestane patrolirati, da roditelji prestanu pratiti djecu u školu – govori nam Mira Belošević, članica mjesnog odbora Novi Retkovec, čije se sjedište nalazi tek pedesetak metara od osnovne škole pred kojom je sve do prije petnaestak dana glavnu riječ vodila skupina opasnih i naoružanih maloljetnika. Policija je identificirala i privela njih šestoricu. Trojica su odmah puštena jer nemaju ni 14 godina pa ne mogu kazneno odgovarati, jedan je prenoćio u pritvoru pa je drugi dan pušten na slobodu, a zadnja su dvojica odlukom suca za mladež smještena u Centar Dugave, jedan od 12 hrvatskih domova za djecu s poremećajima u ponašanju, kolokvijalno zvanih i “popravnih domova”.
Atmosfera straha u zagrebačkom naselju: Napadači ne traže novac, žele samo krv
“Lome im ruke, prijete, pljuju po njima, a kada ih netko i prijavi drugi dan opet šeću pokraj te iste djece koju su pretukli”, kaže Helena Ančić
Ja živim u Dubravi i nikakvo opsadno stanje ne vidim, ali vidim da mediji šire svakodnevno strah.
Jesu ti promijenili naslov. Ne smije se pisati o BBB kao skupini mladih nacionalnih Hrvata u pozitivnom smislu.
Izjava ove sutkinje Kujundžić je najbolji primjer koliko su hrvatski suci daleko od zdravog razuma i logike. Gospođa bi valjda, prema njenoj izjavi, prvo htjela provesti javni natječaj da se odaberu članovi odbora koji će utvrditi da li su djeca stvarno pretučena ili doktori na hitnoj lažu. I koliko je riječ učestalo tu stvarno primjerena ako je bilo samo "nekoliko" napada u par mjeseci. Katastrofa. Hrvatskom sudstvu je pod hitno potreban reset. Svima im dati otkaze i krenuti iz početka sa novim ljudima, neopterećenim glupostima u koje su se trenutni suci upetljali u proteklih 20 godina. Ovi, koji trenutno obavljaju taj posao, su predugo u sistemu koji kriminalce pušta slobodno na ulice i više im nema spasa.