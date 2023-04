Igor Peternel: Situacija u gradu je loša, a Tomašević je potpuno nepripremljen

Igor Peternel, čelnik zagrebačkog ogranka Domovinskog pokreta i potpredsjednik Zagrebačke gradske skupštine gostovao je u studiju Večernjeg lista. Prvo je odgovorio na pitanje o stanju u Domovinskom pokretu nakon što je prije nekoliko mjeseci tu stranku napustilo 11 gradskih vijećnika i predstavnika gradskih ogranaka. S njim je razgovarala novinarka Petra Balija.

- Penavu su birači odlično prihvatili. Nije toliko bitno tko je čelni čovjek, nego kako se politike vode. Od prvog dana pa do današnjeg dana su iste i mislimo da su ispravne. Što se tiče tih 11 ljudi, ne znam kako ste se uopće toga sjetili. Stranka živi, u nju dolaze ljudi i odlaze, kad se stranka osniva ljudi pristupaju. Jedanaest ljudi, što je to. Danas imao više ljudi i u stranci i u Zagrebu nego što je to bilo za vrijeme gospodina Škore. Važno je samo za nas koji se bavimo strankom da više ljudi dolazi nego što odlazi - rekao je Peternel te dodao kako nema odnosa s Miroslavom Škorom.

- Gospodin Škoro se više očito ne bavi politikom, u skupštinu ne dolazi, a ne sjećam se niti jednog njegovog nastupa u Saboru ili konferencije za medije - rekao je Peternel.

- U Skupštini komuniciramo s Možemo!, raspravljamo o dnevnom redu, izražavamo svoja mišljenja. Za 80 posto točaka svi glasaju za. Nema zle krvi - rekao je.

Kako ocjenjujete rad gradonačelnika?

- On ima velike probleme s kojima se suočio. Problemi grada Zagreba su ogromni. Najveći minus gradonačelnika je što mu se događa upravo ono što smo mi u svojoj kampanji govorili da će se događati. Situacija u gradu je loša, a on je potpuno nepripremljen. Pripremao se pet godina da preuzme grad Zagreb, a on nema ekipu. Nije pripremio ljude za upravljanje gradom u tim odgovornim zadacima koji bi odmah iskočili. Ono što mu ide u prilog je zakon, ne može se riješiti pročelnika od bivšeg gradonačelnika, to je kod nas potpuno kaotično. To je jedan mali dio na koji se on ima pravo vaditi. U dvije godine mi nemamo niti jednu stvar koju su kao ozbiljan projekt dovršili. Otvorili su Žičaru, kako su riješili smeće? Smeće je poskupjelo, nama tema otpada nikad nije bila kućanska tema. Mi doma sad moramo stalno raspravljati o otpadu, stvorili su ideološki koncept razdvajanja biootpada, a nemaju kompostanu. Treba se istaknuti i tko je galamio za vrijeme Bandića da se Zagreb sramoti, opstruira projekt Srebrnjak, nove dječje bolnice. Oni su došli na vlast i potpuno ga uništili. Nekome ta bolnica smeta na toj lokaciji i zato se o tome šuti i taj projekt odlazi u arhivu - rekao je.

Upitan je i kako ocjenjuje rad Vlade.

- Da smo mi demokratska, normalna država, ta Vlada ne bi mogla ni postojati. Nakon prošlog mandata, toliko ministara pod koruptivnim optužbama, moralo napustiti Vladu, onda bi takva Vlada izgubila izbore i to lako. Bila je ta korona, mediji su stvorili percepciju društvenog straha i to je donijelo ovoj Vladi još jedan mandat. Takvi su kakvi su, bolji ne mogu očito biti. PR im je odličan, sve što poduzimaju, stvara se dojam da je to plod njihovih genijalnih poteza, a zapravo zadužuju građane. Netko će to sve skupa morati platiti, uvođenje eura, ova sva poskupljenja, plus ova situacija s plinom, strujom, netko će taj HEP morati sankcionirati. Najveći problem ove Vlade je lutanje, nemamo nijednu reformu u ovih osam godina. Problem je i korupcija gdje je vladajuća stranka postala skupina interesno povezanih ljudi kojima je jedini cilj vlast, moć i kontrola novca - rekao je.

Iduća godina je izborna godina, koja je taktika Domovinskog pokreta?

- Taktika je govoriti što je o ovome društvo danas pogrešno i inzistirati na tome koja su naša rješenja i kako bi ovo društvo trebalo izgledati. Ključan je izborni zakon, treba ga mijenjati.