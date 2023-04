Pukla cijev u Zagrebu: Dio građana bez vode, križanje poplavljeno

Na križanju Vodovodne ulice i Ulice grada Mainza u Zagrebu došlo je do puknuća cijevi te su ceste pod vodom. Promet se odvija usporeno jednom prometnom trakom, a dio potrošača je bez vode. Planira se da će radovi na puknuću trajati od 7 do 14 sati 7. travnja. Pitka voda osigurana je iz cisterne.

'Učestalost puknuća cjevovoda i ostalih vrsta kvarova ne razlikuje se od višegodišnjeg prosjeka. Naše službe ulažu napore kako bi našim građanima u najkraćem roku omogućile normalizaciju vodoopskrbe. Molimo građane navedenog područja za razumijevanje i strpljenje', napominju iz Holdinga.

Na mjestu događaja je i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Cjevovod koji je puknuo je iz 1968. godine. Dežurne ekipe su izašle na teren i zatvorili vodu u ovoj i ulici koja se pruža okomito na ovu u obliku slova T - kazao je Marko Blažević, direktor Vodoopskrbe i odvodnje. Dodao je kako su dežurni timovi prvo zatvorili dovod vode te da daljnjeg curenja i gejzira više nema. - U drugim fazama pregledavamo i pripremamo materijal za sanaciju. Dvije cisterne su ovdje na terenu, naravno za naše građane koji mogu doći po pitku vodu, a sanacija kreće rano ujutro - napomenuo je direktor ViO-a.

Zagrebački vatrogasci, saznajemo, također su imali posla vezano uz puknuće cijevi na Črnomercu. Voda je prema dojavi građana prodrla u podrum površine 16 metara četvornih te je vatrogasna ekipa intervenirala, potvrđeno nam je iz JVP Zagreb. Drugih intervencija nije bilo.

Inače nije ovo prvi put da u ulici ironičnog imena Vodovodna puca vodovodna cijev. Isto se dogodilo i u ožujku 2020. kada je dotrajali cjevovod popustio kod križanja s obližnjom Ulicom baruna Filipovića. Cijevi su, nije to novost, ekstremno dotrajale i na dnevnoj bazi u metropoli se događa više od jednoga puknuća i to od najmanjih lokalnih do magistralnih cijevi.

Nekoliko tisuća kilometara vodovodne infrastrukture u metropoli u takvom je stanju da prema procjenama oko 50 posto ukupne mase tj. volumena vode biva izgubljeno od izvora do korisnika odnosno od početka cijevi do njezina kraja, primjerice u našoj kućnoj slavini. Kako bi došlo do manjeg pritiska na sustav koji se desetljećima ne obnavlja tako u Sesvetama u potok ističe čista voda iz vodovoda kako bi se smanjio pritisak na cijevi, a o čemu smo pisali. Dotrajalost sustava i učestala puknuća te izostanak ranijih ulaganja glavni su razlozi koje gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi kada u javnosti opravdava poskupljenje vode koje se najavljuje još od lani.

Podsjetimo, zbog propusta u donošenju najavljenog poskupljenja od 15 posto čak je i smijenjen direktor Vodoopskrbe i odvodnje Davor Poljak, a gradska je vlast prvo kazala kako će se poskupljenje prepoloviti dok se sve ne uskladi s Vijećem za vodne usluge, no onda je povučena ručna i nekoliko dana kasnije vraćen je stari cjenik usluga koji vrijedi do daljnjega.

No time nije nestala činjenica da cijevi i dalje pucaju, zato Tomašević koji je bio i u Vodovodnoj već od ranije najavljuje kako se od poskupljenja od 15 posto neće odustati.

