Institut IGH dao najnižu cijenu za nadzor radova na Pelješkom mostu - 49,3 mil. kuna

U Hrvatskim cestama jučer su otvorene tri ponude za nadzor radova na Pelješkom mostu. Najnižu cijenu ponudio je konzorcij Instituta IGH-a, Centra za organizaciju građenja i Investinženjering u iznosu od 49,3 milijuna kuna. Ponuda njemačko-hrvatskog konzorcija tvrtki Krebs+Kiefer i Geoprojekt “teška” je 52 milijuna kuna dok je zagrebačka tvrtka Lipov gaj ponudila cijenu od 55,6 milijuna kuna. Procijenjena vrijednost tih radova je 53,5 milijuna kuna.

Natječaj za nadzor radova na Pelješkom mostu objavljen je potkraj rujna s rokom dostave ponuda do 30. listopada. No zbog žalbi potencijalnih ponuđača, prvo španjolskih tvrtki IDP i Eptise a zatim Lipova gaja, rok za dostavu ponuda bio je produljen sve do 16. siječnja. Španjolci se na kraju nisu ni javili na natječaj, a Lipov gaj ponudio je najveću cijenu nadzora od tri pristigle ponude. Rok za žalbe na postupak otvaranja ponude je 10 dana od njihova otvaranja. Nakon što Hrvatske ceste odluče o izboru, oni koji ne budu izabrani imat će pravo žalbe. Bude li žalbi, cijeli postupak izbora nadzornika mogao bi biti završen na proljeće, kad se i očekuje početak gradnje Pelješkog mosta, a za to je potrebno ugovoriti i nadzor.