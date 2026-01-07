Zauzimanje ruskog tankera 'Marinera' od strane snaga Ratne mornarice SAD-a predstavlja čin potpunog vojnog upada na teritorij Ruske Federacije, koji zahtijeva hitan oružani odgovor. Takav oštar stav u razgovoru za portal News.ru iznio je zamjenik predsjednika odbora Državne dume (donji dom ruskog parlamenta ) za obranu Aleksej Žuravljov. Prema mišljenju tog parlamentarca, vrijeme za diplomatska upozorenja je završilo i Moskva mora posegnuti za oružjem. 'Takav napad može se kvalificirati kao nezakonit prelazak naše granice ili, drugim riječima, kao punopravna vojna invazija na Rusiju', izjavio je zastupnik.

Kako javljaju mediji, brod je povezan s Venezuelom, a bio je progonjen više od dva tjedna. Kasnije su online objavljene fotografije pokušaja zapljene naftnog tankera. Pojašnjeno je da su se vojnici pokušali iskrcati na brod, a Washington je to potvrdio.

Žuravljov je istaknuo da Washington pokušava predstaviti operaciju kao 'raciju radi venezuelske nafte', namjerno ignorirajući činjenicu da je brod plovio pod državnom zastavom Ruske Federacije. Parlamentarac je pozvao da se na zapljenu tankera odgovori silom. 'Treba stupiti u borbu s čamcima američke obalne straže, koji su se ne samo previše udaljili od obje Amerike, nego su i potpuno pobrkali obale', zaključio je zastupnik.

Ranije je europsko zapovjedništvo Oružanih snaga SAD-a službeno potvrdilo zauzimanje broda u neutralnim vodama sjevernog Atlantika, nazvavši ga borbom protiv kršenja sankcijskog režima. Ministarstvo prometa Rusije ove je postupke kvalificiralo kao 'grubo kršenje međunarodnog prava i Konvencije UN-a', budući da se brod zakonito nalazio pod ruskom nadležnosti, javlja .