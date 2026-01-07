Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
DONJI DOM POZVAO NA BORBU

Žestoka reakcija iz Rusije na zapljenu tankera: 'Treba napasti čamce američke obalne straže'

Ruski tanker Marinera
Foto: REUTERS
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
07.01.2026.
u 19:44

Takav oštar stav u razgovoru za portal News.ru iznio je prvi zamjenik predsjednika odbora Državne dume (donji dom ruskog parlamenta ) za obranu Aleksej Žuravljov

Zauzimanje ruskog tankera 'Marinera' od strane snaga Ratne mornarice SAD-a predstavlja čin potpunog vojnog upada na teritorij Ruske Federacije, koji zahtijeva hitan oružani odgovor. Takav oštar stav u razgovoru za portal News.ru iznio je zamjenik predsjednika odbora Državne dume (donji dom ruskog parlamenta ) za obranu Aleksej Žuravljov. Prema mišljenju tog parlamentarca, vrijeme za diplomatska upozorenja je završilo i Moskva mora posegnuti za oružjem. 'Takav napad može se kvalificirati kao nezakonit prelazak naše granice ili, drugim riječima, kao punopravna vojna invazija na Rusiju', izjavio je zastupnik.

Kako javljaju mediji, brod je povezan s Venezuelom, a bio je progonjen više od dva tjedna. Kasnije su online objavljene fotografije pokušaja zapljene naftnog tankera. Pojašnjeno je da su se vojnici pokušali iskrcati na brod, a Washington je to potvrdio.

Žuravljov je istaknuo da Washington pokušava predstaviti operaciju kao 'raciju radi venezuelske nafte', namjerno ignorirajući činjenicu da je brod plovio pod državnom zastavom Ruske Federacije. Parlamentarac je pozvao da se na zapljenu tankera odgovori silom. 'Treba stupiti u borbu s čamcima američke obalne straže, koji su se ne samo previše udaljili od obje Amerike, nego su i potpuno pobrkali obale', zaključio je zastupnik.

Ranije je europsko zapovjedništvo Oružanih snaga SAD-a službeno potvrdilo zauzimanje broda u neutralnim vodama sjevernog Atlantika, nazvavši ga borbom protiv kršenja sankcijskog režima. Ministarstvo prometa Rusije ove je postupke kvalificiralo kao 'grubo kršenje međunarodnog prava i Konvencije UN-a', budući da se brod zakonito nalazio pod ruskom nadležnosti, javlja .
Ključne riječi
SAD nafta ruski tanker Marinera

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Knez Drpimir
Knez Drpimir
20:14 07.01.2026.

Ovi bi napadali "camce" a doslovno vidis tri debela stupa dima udaljena 100km kad ruski vojni brod prilazi, pomislis da stizu tri, a kad se nakon par sati priblizi vise uocis i dva remorkera koji ga tegle :D

LP
ljerka.p2911
20:17 07.01.2026.

Rusi se žestoko naljutili i... prešli preko toga

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!