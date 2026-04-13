Hoće li se popraviti odnosi između Mađarske i Hrvatske?

– Smatram da je povijesni zločin Viktora Orbána to što su tako zahladnjeli odnosi između Hrvatske i Mađarske, koji su prije bili odlični – rekao je Péter Magyar, pobjednik mađarskih izbora koji je uspio okončati 16-godišnju neprekinutu vladavinu premijera Orbána, danas poslijepodne na press konferenciji u Budimpešti. – Gledajmo u budućnost i poboljšajmo svoje odnose – dodao je i najavio da će hrvatskog premijera Andreja Plenkovića što prije pozvati u posjet.

Viktor Orbán je, po vlastitim riječima, "liječio rane" nakon gubitka izbora poslije 16 godina na mjestu mađarskog premijera. Pobjednik Péter Magyar počeo je odmah raditi na demontaži Orbánova režima, nakon što je u pobjedničkom govoru sinoć zatražio ostavke Orbánovih "marioneta mafije" u institucijama i prije nego što dvotrećinska parlamentarna većina njegove stranke Tisza formira novu vladu i smjeni ostatke Orbánova režima koji nisu sami otišli. Cijela Budimpešta sinoć je slavila nakon objave izbornih rezultata prema kojima su, uz rekordno visoku izlaznost od 78 posto, Péter Magyar i Tisza odnijeli uvjerljivu pobjedu, a jutro poslije u mađarskim medijima pojavila su se nagađanja je li Orbánov ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó već u bijegu jer se nije pojavio na pozornici s Orbánom prilikom priznanja poraza u stožeru stranke Fidesz.

Istrage o korupciji



– Nije nestao, ponovno se pojavio danas u ministarstvu vanjskih poslova, došao je na sastanke, i trenutačno ondje uništavaju dokumente vezane uz sankcije. To se događa u Mađarskoj. Uništavaju, kao u stara komunistička vremena. Ali to im neće pomoći – rekao je Magyar na konferenciji za novinare u Budimpešti danas poslijepodne. Otkrio je i kako je sinoć izgledalo Orbánovo priznanje poraza, u telefonskom razgovoru nakon objave dovoljno uvjerljivih informacija o rezultatima izbora. Magyara je, kaže, na telefon nazvao jedan Orbánov bliski suradnik kojeg Magyar dobro poznaje jer je taj čovjek kum njegova djeteta. Taj mu je čovjek rekao da je premijer kraj njega i da bi mu želio čestitati, no Magyar je odgovorio da Orbán izvoli nazvati sa svog mobitela. Čovjek mu je izdiktirao Orbánov broj mobitela kako bi se Magyar znao javiti (ne javlja se na nepoznate brojeve, kaže) i ubrzo je zazvonio telefon s pozivom s tog broja. "Péter Magyar ovdje", javio se bivši član stranke Fidesz koji je sada pobijedio s novom strankom Tisza. "Ovdje Viktor Orbán, želio bih vam čestitati na pobjedi na izborima", rekao je predsjednik Fidesza i izborni gubitnik.

Upitan danas može li se dogoditi da Orbán završi u zatvoru u sklopu najavljenih istraga o sustavnoj korupciji, Magyar je odgovorio da nije njegova zadaća da odgovori s da ili ne, ali da svi vide kako se, primjerice, poslovima na javnim natječajima bogatio Orbánov prijatelj iz djetinjstva Lorinc Meszaros.

– Nije zadaća političara, premijera ili predsjednika stranke da ocjenjuje je li bivšem premijeru mjesto u zatvoru ili nije. Zadaća je vlade da zajamči neovisnost pravosuđa. Novo, neovisno mađarsko pravosuđe imat će zadaću istražiti tko je činio kaznena djela, primjerice ona povezana s javnom nabavom. Svi mogu vidjeti da nije normalno da se Orbánov prijatelj Meszaros u pet godina obogatio pet puta više nego kraljevska obitelj. Svi pretpostavljamo da to nije OK. Ali, nije zadaća političara, nego pravosuđa i istražitelja da to istraže – odgovorio je Magyar. Najavio je, međutim, da će Mađarska pod njegovim vodstvom izručiti strane političare – Zbigniewa Ziobra iz Poljske i Nikolu Gruevskog iz Makedonije – koji su u Orbánovoj Mađarskoj našli utočište od kaznenog progona u svojim zemljama. To će učiniti jer bi, kaže, Mađarska od drugih zemalja očekivala da izruče političare koje traži mađarsko pravosuđe.

Vrijedi li taj princip i za hrvatski zahtjev za izručenje iz Mađarske traženog šefa MOL-a, Zsolta Hernadija, upitao je na velikoj presici novinar N1 Hrvoje Krešić. – Imao sam sreću susresti se i razgovarati s gospodinom Plenkovićem. Ina – MOL je dugačka priča i imamo lekcije koje treba naučiti. Recimo, platiti sve one naknade štete na međunarodnoj razini koje su dosuđene. Moram provjeriti, znam samo da nije slučajnost da Hernadi nije izručen. Oni su odlučili da Sanader nije bio objektivan, ali da se ne trči pred rudo. Ovo su vrlo povjerljive informacije koje meni nisu poznate, ali čim počnemo s radom, tome ću se posvetiti – rekao je Magyar.

Večernjakovi reporteri proveli su izbornu noć u Magyarovu izbornom stožeru i na velikom javnom skupu stranke Tisza na desnoj obali Dunava, nasuprot Parlamentu, i zanimljivo je bilo vidjeti reakcije nekih Magyarovih birača na podatak da smo novinari iz Hrvatske. Jedan mladi birač reagirao je tvrdnjom da su se odnosi Mađarske i Hrvatske pogoršali zbog Orbána, ali da će sada biti bolji pod Magyarom jer su dvije zemlje bratski narodi koji dijele zajedničku povijest. U Tiszinu stožeru u Budimpešti provjerili smo kako razmišljaju o tom pitanju.

Kad su se Péter Magyar i Andrej Plenković susreli na marginama sigurnosne konferencije u Münchenu prije dva mjeseca, iz kruga Magyarovih suradnika mogli smo neslužbeno čuti da je sastanak prošao srdačno, u vrlo dobrom raspoloženju, ali da nijedna strana nije skrivala da postoji jedan "iritant" u bilateralnim odnosima koji nije lako rješiv i čije će rješavanje vjerojatno zahtijevati "neku vrstu velikog dogovora". Naši izvori nisu izrijekom opisivali taj "iritant", koji već dugo žulja dobre bilateralne odnose dviju zemalja, ali bilo je jasno da se misli na sve oko MOL-a, upravljačkih prava u Ini, neisplaćene arbitražne presude i sličnog. Iz drugog izvora doznali smo da je na tom sastanku u Münchenu sredinom veljače premijer Plenković objašnjavao Magyaru važnost Jadranskog naftovoda kao pouzdanog opskrbnog pravca za diverzifikaciju mađarskih potreba za naftom.

Potreba koje su pod Orbánom u potpunosti ovisile o uvozu ruske nafte naftovodom Družba, sve dok krajem siječnja ove godine Družba nije postala neoperativna zbog ruskih razaranja na tlu Ukrajine, nakon čega je MOL silom prilika počeo masovnije uvoziti nerusku naftu preko JANAF-a, a cijela Europa mogla se uvjeriti da nije problem u JANAF-u, nego u Orbánovim pokušajima zaobilaženja JANAF-a. Za razliku od Orbána, Magyar govori da želi smanjiti ovisnost Mađarske o ruskoj nafti i plinu, ali postupno, do 2035. godine. To je zapisano i u izbornom programu Tisze. Očekuje se da će Anita Orbán biti ministrica vanjskih poslova u budućoj vladi premijera Pétera Magyara, a ona je još 2008. napisala knjigu "Moć, energija i novi ruski imperijalizam", profesionalno je stručna kad je riječ o pitanju ruske politike širenja svog utjecaja u srednjoj Europi putem energetske ovisnosti, i bila je u Magyarovoj delegaciji na sastanku s Plenkovićem u Müenchenu.

FOTO 100 fotografija povijesne noći Mađarskoj: Dan kada su građani Orbanu rekli 'dosta'!

Sada kad je Magyar pobijedio na izborima i postaje novi mađarski premijer, dolazi i vrijeme da se pokuša raditi na načelnom dogovoru s hrvatskim premijerom u Münchenu. Dobra je vijest da postoji dobra volja i želja za velikim poboljšanjem bilateralnih odnosa. Ali i u Zagrebu i u Budimpešti očito su svi svjesni da neće biti lakih rješenja. "Neće ići preko noći", kaže jedan naš izvor u Budimpešti, ali, za početak, radit će se na dobroj pripremi kvalitetnog, sadržajnog bilateralnog sastanka, kakvoga godinama nije bilo između Mađarske i Hrvatske. "Otvara se nova stranica, svakako", rekao nam je jedan upućeni izvor u Zagrebu.

Bolji odnosi s Hrvatskom



– Tiszina vlada učinit će sve u svojoj moći da diverzificira mađarsku energetsku opskrbu. Prvo, jer nam to daje energetsku sigurnost, i drugo, jer nam to omogućuje postizanje najpovoljnijih cijena. Ali ne možemo promijeniti geografiju. Rusija će ostati ondje, Mađarska ovdje. Diverzificirat ćemo energetsku opskrbu, ali to ne znači prekid (uvoza energenata iz Rusije, op. a.). Čim rat završi, Europa će odmah ukinuti sankcije jer smo susjedi s Rusijom i nije u interesu Europe da kupuje sirovine po višim cijenama, čime uništava svoju konkurentnost. Nemojmo si pucati u nogu. Ali, ukratko, želimo kupovati energente iz više pravaca – rekao je Magyar. Ideja je da se poboljšanje bilateralnih odnosa s Hrvatskom savršeno uklopi u širu Magyarovu namjeru da Mađarska pod njegovim vodstvom postane konstruktivniji partner u rješavanju izazova u Europskoj uniji i NATO-u. – Mađarska je spremna raditi na postizanju kompromisa – rekao je Magyar. Budući mađarski premijer očekuje da će potaknuti brzo odmrzavanje oko 18 do 20 milijardi eura iz EU fondova za Mađarsku. Magyar najavljuje ulazak Mađarske pod jurisdikciju Ureda europskih javnih tužitelja (EPPO), a otvoren je i za ulazak Mađarske u eurozonu.

