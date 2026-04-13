Šokantna istina o američkoj grdosiji: Što se događa na najvećem ratnom brodu na svijetu?

Sredinom ožujka na najvećem i najnaprednijem američkom nosaču zrakoplova USS Gerald R. Ford izbio je požar u odjelu za pranje rublja dok je brod plutao istočnim Sredozemnim morem i lansirao zrakoplove u sklopu višetjednog rata protiv Irana. Posada je trebala punih 30 sati da ugasi vatru, očisti prostor i spriječi ponovno paljenje. Oko 600 mornara ostalo je bez pristupa svojim krevetima zbog štete, a nisu mogli ni prati rublje. Srećom, nitko nije teže ozlijeđen. Unatoč incidentu, Ford nastavlja misiju koja bi ovoga tjedna trebala oboriti rekord za najdulje raspoređivanje američkog nosača zrakoplova od Vijetnamskog rata. Brod je već mjesecima u neprekidnoj operaciji i postao je vrh koplja intervencionističke vanjske politike predsjednika Donalda Trumpa, od operacije hvatanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura u siječnju do lansiranja valova zrakoplova u napadima na Iran.

Brod je isplovio iz Virginije u lipnju prošle godine. Putovanje je uključivalo brzi prelazak preko Atlantika, prvo prema Sredozemlju, zatim planirani posjet Norveškoj, prije nego što je hitno preusmjeren na Karibe za operaciju Maduro. Nakon toga dobio je naredbu da se brzo uputi prema Bliskom istoku kako bi pomogao u potencijalnom ratu. Nakratko se zaustavio zbog problema s brodskim toaletima. Dva dana nakon požara Ford je ponovno mogao lansirati zrakoplove. Potom se uputio prema Grčkoj na popravke, ali se brzo vratio na more nakon dodatnog zaustavljanja u Hrvatskoj, upravo na vrijeme da bude dostupan za Trumpovu prijetnju napadom na iransku infrastrukturu prošli tjedan.

Vojska je raspoređivanje dva puta formalno produžila, što je ozbiljno opteretilo obitelji mornara. "Stalna je neizvjesnost s kojom živimo svakodnevno“, rekao je Amini Osias, čija kći služi na Fordu. "Ponekad jedva spavam", dodao je u razgovoru za CNN.

Obaranje američkog borbenog zrakoplova od strane iranske vojske ovog mjeseca dodatno je pojačalo strahove. "To je mogla biti moja kći da se pridružila Zračnim snagama“, rekao je Osias. Njegova kći je zrakoplovna električarka. Osias je s ponosom opisao njezin put od tinejdžerice zainteresirane za morsku biologiju do mornarice na jednom od najopasnijih brodova na svijetu. No istodobno se otvoreno pitao treba li SAD uopće biti u ratu. "Je li to zaista nešto protiv čega bismo se trebali boriti i kamo bismo slali svoju djecu? Na kraju krajeva, kao roditelj, moja je dužnost zaštititi svoju kćer", poručio je.

Problemi Forda, koji ima oko 4500 mornara i desetke taktičkih zrakoplova, postavljaju šira pitanja o pritisku na resurse američke mornarice uoči mogućeg budućeg rata s Kinom u Pacifiku. Problemi s toaletima i požar u praonici specifični su za Ford, ali nosači na dugim misijama često se suočavaju s trošenjem komponenti, od zaustavnih kabela koji hvataju slijećuće zrakoplove do prodora slane vode u brodske sustave. Ti problemi, u kombinaciji s velikim brojem letova, povećavaju rizik od nezgoda, upozoravaju izvori iz mornarice. Brod vrijedan 13 milijardi dolara najnoviji je i tehnološki najnapredniji od 11 američkih nuklearnih nosača te je postao simbol snage, ali i ograničenja američke pomorske moći. "Da nemamo Ford, mučili bismo se održati operativnu prisutnost, ali bismo se također mučili održati nosače zrakoplova ispred neprijatelja“, rekao je Brent Sadler, 26-godišnji veteran mornarice i bivši časnik podmornice.

Mornarica je sva pitanja o ulozi Forda u operacijama u Iranu i Venezueli uputila američkom Središnjem i Južnom zapovjedništvu, koja su odbila dati detalje. CNN je kontaktirao i Fordov ured za odnose s javnošću te ombudsmana koji povezuje zapovjedništvo s obiteljima mornara. Oba su pitanja preusmjerila natrag na ured za odnose s javnošću.

Sadašnji i bivši vojni dužnosnici ističu da je Ford bio neophodan. Zahvaljujući elektroničkom katapultnom sustavu, brod može lansirati bilo što, od malih dronova do velikih zrakoplova, što ostalih 10 nosača nema. U operaciji kod Venezuele posada je izvela relativno mali broj letova, uglavnom tijekom kratkog razdoblja nakon što je Trump odobrio hvatanje Madura. Nakon prelaska na Bliski istok, piloti su izveli znatno više misija jer su američke snage prešle na bombardiranje iz zračnog prostora Irana.

Prije nego što je Trump u utorak najavio primirje s Iranom, vodstvo Forda obavijestilo je mornare da očekuju povratak kući u svibnju. Iako je kraj misije na vidiku, produljena raspoređivanja ostavljaju dugotrajne posljedice. "Analiza mornarice pokazuje da nakon što brod provede šest mjeseci na određenom rasporedu, problemi sa zadržavanjem i moralom ubrzavaju se“, rekao je umirovljeni admiral James Stavridis, bivši vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u NATO-u. "Očekivao bih izazove za posadu Forda s obzirom na duljinu rasporeda", poručio je.

Unatoč pritisku, na brodu postoji i neobičan član posade koji pomaže u ublažavanju stresa – ženka labradora retrivera po imenu Sage. Ona služi kao terapijski pas od 2023. godine i ima čin kapetanice. "Obučena je da upozori na tjeskobu, smanji stres i prekine štetna ponašanja", rekla je Tara Fisher, glasnogovornica organizacije Mutts with a Mission.

Mornarica se u cjelini suočava s ozbiljnim problemima zadržavanja osoblja, posebno među pilotima i zrakoplovnim tehničarima. Ministar obrane Pete Hegseth naredio je reviziju stope odlaska iz jurišnih lovačkih eskadrila (prema memorandumu iz ožujka). Mornarica nudi pilotima desetke tisuća dolara godišnjih bonusa kako bi ih zadržala. "Trenutno smo u točki u kojoj zadržavanje osoblja nije sjajno", rekao je umirovljeni viceadmiral Andrew “Woody” Lewis, bivši zapovjednik Druge flote.

Lewis, koji je osobno sudjelovao u 11 raspoređivanja nosača dužih od šest mjeseci, zaključio je: "Istovremeno je i prokletstvo i blagoslov biti na nosaču zrakoplova. Blagoslov je što nosači sudjeluju u vrlo strateški važnim misijama. Prokletstvo je što morate ići i imati duga razdoblja u kojima ne znate što se događa".