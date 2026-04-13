Iranski čelnik provocirao Trumpa cijenama goriva u blizini Bijele kuće: 'Žalit ćete za ovim cijenama...'

Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf objavio je na društvenim mrežama fotografiju cijena goriva u blizini Bijele kuće u Washingtonu, komentirajući aktualnu energetsku situaciju. 'Uživajte u trenutnim cijenama na benzinskim postajama. Uz takozvanu "blokadu". Uskoro ćete žaliti za gorivom (koje stoji) između četiri i pet dolara', poručio je uz objavljeni screenshot.

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.



ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

Njegova objava dolazi u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo pomorsku blokadu Hormuškog tjesnaca i iranske obale, potez koji je dodatno uzdrmao globalna energetska tržišta. Iako Trump već dulje tvrdi da će rast cijena goriva u SAD-u biti privremen, u razgovoru za emisiju Sunday Briefing na Fox Newsu priznao je da bi povišene cijene mogle potrajati sve do studenog.

Nakon kratkotrajnog smirivanja prošlog tjedna, cijene nafte ponovno su snažno porasle te su u jednom danu skočile za oko sedam posto, probivši ponovno granicu od 100 dolara po barelu. Pojedini trgovci upozoravaju da trenutačne cijene još uvijek ne odražavaju razmjere poremećaja u opskrbi kakav se rijetko bilježi u suvremenoj povijesti, prenosi Reuters.

U međuvremenu je istekao rok za početak američke vojne blokade brodova koji iz iranskih luka prolaze kroz Hormuški tjesnac. Teheran je reagirao oštrim upozorenjima susjednim državama, zaprijetivši lukama u Perzijskom i Omanskom zaljevu. Tržišta zasad ne pokazuju znakove stabilizacije - cijene nafte nastavljaju rasti, a nema naznaka skorog otvaranja ključnog pomorskog pravca, što dodatno produbljuje već ozbiljan poremećaj u globalnoj opskrbi energentima.