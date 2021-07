I sudac Vekić pušten da se brani sa slobode

Zvonko Vekić, jedan od trojice osječkih sudaca koji je 10. lipnja završio u Remetincu zbog sumnje da je od odbjeglog Zdravka Mamića primio mito, pušten je da se brani sa slobode. Njemu je nakon uhićenja istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a kada su svjedoci ispitani, prestao je i razlog za određivanje istražnog zatvora.

Još ranije iz istražnog zatvoru pušten je i sudac Ante Kvesić, kojem je istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od ponavljanja. Iz Remetinca je izašao nakon što se suspendiran, odnosno privremeno udaljen s obnašanja sudačke dužnosti. Prošli tjedan iz Remetinca je izašao i poduzetnik Drago Tadić. Njemu je istražni zatvor bio određen i zbog opasnosti od bijega te zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, no pušten je nakon što je platio jamčevinu od 500.000 kuna.

Sucu Darku Krušlinu istražni zatvor nije ni bio određen te se on od početka brani sa slobode. Što se tiče Zdravka i Zorana Mamića, koji su također osumnjičeni no nedostupni jer su u BiH, njima je istražni zatvor određen, no to rješenje koliko je poznato, još nije postalo pravomoćno.

Zdravko Mamić prvo je javno optužio trojicu osječkih sudaca da im je davao mito, a za uzvrat oni su trebali donijeti oslobađajuću presudu u postupku koji se protiv njega vodio na sudu u Osijeku, te su trebali odbaciti optužnicu za aferu Dinamo 2. Navodno im dao oko 300.000 eura, no na koncu em je optužnica za Dinamo 2 protiv njega potvrđena, em je u priči o izvlačenju milijuna kuna iz Dinama pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora.

Prije objave te presude on je pobjegao u BiH, gdje mu se nakon što je presuda postala pravomoćna pridružio i njegov brat Zoran Mamić, koji je u to priči osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora. U toj priči s braćom Mamić su pravomoćno osuđeni i poreznik Milan Pernar te Damir Vrbanović. Prvi na tri godine i dva mjeseca zatvora, drugi na tri mjeseca zatvora. Sva četvorica već su odavno trebala biti na izdržavanju te kazne. No iza rešetaka je za sada samo Pernar. Braća Mamić su u bijegu, a Vrbanović je zbog zdravstvenih problema tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne.

