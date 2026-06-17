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17.06.2026. u 10:08

Pitanja o Ukrajini sadržavaju, naravno, i pitanje može li EU primiti u bilo kakvu vrstu članstva zemlju koja je djelomično okupirana, koja je u ratu, kojoj tek predstoje teške bitke protiv vrlo raširene korupcije i klijentelizma, a da ne govorimo o utjecaju integracije Ukrajine na zajedničku europsku politiku, kohezijsku politiku i općenito izgled proračuna Europske unije.

Crna Gora sve češće, i od sve većeg broja europskih dužnosnika, čuje potvrdu da je moguće ostvariti ambiciju završetka pristupnih pregovora s Europskom unijom do kraja ove godine i postati punopravnom državom članicom 2028. (ili 1. siječnja 2029.). Ambicija crnogorskih vlasti vrlo je optimistična, ali očito je taj optimizam zarazan jer tu ambiciju ponavljaju i europski državnici i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je prvi dan ovoga tjedna opisala kao megauspješan dan za pregovore o proširenju: dan kada je Crna Gora zatvorila još dva poglavlja, doguravši broj zatvorenih do praktički polovine, a Ukrajina i Moldavija otvorile pregovarački klaster broj 1 u svojim pregovorima.

Ključne riječi
Europska unija Crna Gora

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