Tko je Hrvat koji se spominje u Epsteinovim mailovima? Otkriveni detalji: 'Upravo sam flertao s 22-godišnjom plavušom...'

Hrvat Boris Nikolić spominje se u e-mail korespodenciji pokojnog njujorškog financijaša i osuđenog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina, koju je američki Kongres objavio ovoga tjedna nakon što ju je, temeljem ekvivalenta sudskog naloga, dobio iz Epsteinove ostavštine u potrazi za dokazima o bliskom prijateljstvu Epsteina i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Boris Nikolić svojedobno je bio savjetnik Billa Gatesa, danas je upravljački direktor kompanije Biomatics, a nakon Epsteinove smrti u zatvorskoj ćeliji u New Yorku 10. kolovoza 2019. njegovo se ime spominjalo među izvršiteljima Epsteinove oporuke. Sada je otkrivena e-mail komunikacija između Epsteina i Nikolića iz siječnja 2010., nabijena seksualnim aluzijama, o čemu piše sutrašnji Sunday Times. Opisani događaji zbivaju se šest mjeseci nakon što je Epstein pušten iz zatvora na Floridi, nakon presude kojom je službeno postao seksualni prijestupnik zbog kaznenog djela maloljetničke prostitucije. Nikolić je u to vrijeme na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, a Epstein mu piše da ga pita zabavlja li se u Davosu.

'Drukčija vrsta zabave… Sreo sam tvog prijatelja Billa Clintona jučer, nakon toga i Sarkozyja. Kasnije danas imam sastanak s drugim tvojim prijateljem, princom Andrewom, jer on ima neka pitanja vezana uz Microsoft”, odgovara Nikolić. Princ Andrew, vojvoda od Yorka, prije dva tjedna je ostao bez svih svojih titula povezanih s britanskom kraljevskom obitelji, što je bila kulminacija javnog sramoćenja koje je doživio nakon Epsteinove smrti dok su se otkrivali razmjeri njegova druženja sa seksualnim prijestupnikom koji je poznavao mnoge bogate i slavne u Americi i svijetu.

Epstein na Nikolićev e-mail odgovara da slobodno može reći princu Andrewu da su Jeffrey i Boris prijatelji. Kad mu Nikolić sugerira da ne treba ništa od princa Andrewa, Epstein mu odgovara: “Da, trebaš. Trebaš se smijati i zabavljati. On je dobar u tome. Jako je zabavan”, piše Sunday Times. Nikolić na to odgovara: “Hvala. Čuo sam da nije toliko zabavan, ali vjerujem tvojoj procjeni. Bilo bi sjajno da si ti ovdje. Upravo sam flertao s 22-godišnjom atraktivnom plavušom s plavim očima, meksički komad. Ispostavilo se da je tu s mužem. Nisam imao šansu provjeriti kakav je. Ali, kako smo zaključili, dobro je bilo što što je posuđeno”. Nakon sastanka s princom Andrewom, Nilkolić još piše Epsteinu da je bilo odlično, ali da bi mijenjao Davos za dobar tjedan mode, koji je puno zabavniji.