mailovi otkrivaju

Misterij najskuplje slike na svijetu: Kako su povezani Epstein, Trump i Leonardo da Vinci?

VL
Autor
Tia Špero
14.11.2025.
u 09:57

Nedavno objavljeni mailovi Jeffreyja Epsteina bacaju novo svjetlo na "Salvator Mundi", najskuplju sliku svijeta pripisanu Leonardu da Vinciju. Zloglasni trgovac ljudima sugerirao je da je vrtoglava cijena od 420 milijuna eura bila paravan za političko potkupljivanje, povezujući ruskog oligarha i saudijskog princa

U moru šokantnih informacija iz nedavno objavljenih mailova zloglasnog financijaša Jeffreyja Epsteina, jedna razmjena iz svibnja 2019. godine s novinarom Michaelom Wolffom otvara vrata jednoj od najvećih misterija svijeta umjetnosti. Epstein, ne spominjući ime slike, aludira na "Salvator Mundi", navodno djelo Leonarda da Vincija.

"Je li slučajnost da je Rus koji je kupio kuću u Palm Beachu i sve zna, isti tip koji je prošle godine prodao sliku MBS-u za 450 milijuna dolara, a vrijedila je samo 1,5 milijun?", napisao je Epstein. Kada ga je Wolff pritisnuo da pojasni misli li da je saudijski princ Mohammed bin Salman isplaćivao Rusa, Epstein je zagonetno odgovorio: "Podsjetnik, Trump je nadglasao Kongres oko Jemena". Dodao je i kako je njegov "tip za umjetnine" rekao da slika "nije baš dobra". Ovim je riječima Epstein upleo najskuplje umjetničko djelo u povijesti u mrežu međunarodne politike, tajnih dogovora i sumnjivih transakcija, sugerirajući da je astronomska cijena bila samo krinka za nešto mnogo mračnije.

Put slike "Salvator Mundi" doista je filmski. Samo šezdesetak godina prije rekordne prodaje, 1958. godine, promijenila je vlasnika za svega 45 funti, smatrajući se djelom nepoznatog Leonardovog učenika. Nakon što ju je 2005. kupilo udruženje američkih trgovaca umjetninama za desetak tisuća dolara, slika je prošla opsežnu restauraciju te je 2008. godine panel stručnjaka potvrdio njezinu autentičnost kao davno izgubljenog Leonardovog remek-djela. To je bio okidač za nevjerojatan rast njezine vrijednosti, koji je kulminirao 2017. na aukciji kuće Christie's, kada je prodana za nevjerojatnih 450,3 milijuna dolara. Kupac je bio saudijski princ Bader bin Abdullah, koji je, kako se vjeruje, djelovao kao posrednik za prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Od te noći, slici se gubi svaki trag i nikada više nije viđena u javnosti.

"Rus" kojeg Epstein spominje je Dmitrij Ribolovljev, milijarder i kolekcionar koji se našao u središtu jednog od najvećih skandala u svijetu umjetnosti. On je sliku kupio 2013. godine za 127,5 milijuna dolara od švicarskog trgovca Yvesa Bouviera, da bi kasnije shvatio kako ga je Bouvier sustavno varao, kupujući djela po jednoj cijeni i prodavajući mu ih po znatno višoj. Primjerice, Bouvier je "Salvator Mundi" nabavio za oko 80 milijuna dolara. Osjećajući se prevarenim i smatrajući svoju kolekciju "ukaljanom", Ribolovljev je odlučio prodati sliku. Epsteinova insuinacija povezuje upravo Ribolovljeva, koji je od Donalda Trumpa kupio vilu na Floridi za 95 milijuna dolara, sa saudijskim princem u navodnoj političkoj isplati.

Osim toga, mnogi ugledni povjesničari umjetnosti i stručnjaci sumnjaju da je "Salvator Mundi" uistinu Leonardovo djelo. Najčešća je teorija da se radi o "radioničkom Leonardu", slici koju je naslikao jedan od njegovih talentiranih učenika, poput Bernardina Luinija, a koju je maestro možda tek neznatno doradio. 

Najavljeno svečano otkrivanje slike u muzeju Louvre Abu Dhabi otkazano je bez objašnjenja. Gdje je ona danas, nitko ne zna. Nalazi li se u nekom sefu u Švicarskoj, visi li na zidu privatne palače ili na luksuznoj jahti saudijskog princa? Njezin nestanak samo potpiruje teorije zavjera. Je li 420 milijuna eura doista bila cijena za Leonardovo remek-djelo ili isplata u geopolitičkoj igri moći, kako je sugerirao Epstein? 

