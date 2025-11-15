Naši Portali
'SITI NJE I NJEZINIH LUDORIJA'

Sve zbog Epsteinovih dosjea? Trump je okrenuo leđa svojoj najvatrenijoj saveznici, naziva ju 'luđakinjom'

Marjorie Taylor Greene
ERIN SCOTT/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
15.11.2025.
u 10:53

Godinama se isticala kao vatrena pristalica Trumpa i podržavala je ultrakonzervativne stavove. Tako je, primjerice poduprla zakone o pobačaju i oružju, kao i one o imigracijskoj politici, pritom u izjavama veličajući nasilje te je koristila rasističku retoriku. No nedavno se žestoko suprotstavila predsjedniku i, s malom skupinom republikanaca, zatražila integralno objavljivanje svih dosjea povezanih sa seksualnim skandalom Jeffreyja Epsteina

Američki predsjednik Donald Trump povukao je potporu krajnje desno orijentiranoj republikanki Marjorie Taylor Greene, nakon što je ona, kao njegova dugogodišnja pristalica žestoko kritizirala način rješavanja afere u vezi sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. U dugoj objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump se demonstrativno distancirao od kongresnice koja ima mjesto u Zastupničkom domu za 14. okrug američke savezne države Georgije i donedavno je bila među onima koji su njegovi najveći pristaše.

"Ovdje vidim samo to da se 'luda' Marjorie ŽALI, ŽALI, ŽALI!", napisao je Trump. "Ne mogu svaki dan podnositi izjave luđakinje koja bjesni", dodao je Trump. I ostali su konzervativci, napisao je, sada "siti i nje i njezinih ludorija". Obećao je da će, pronađe li se prikladan kandidat koji može pobijediti Greene na predizborima za mjesto u Georgiji, svim silama podržati tu osobu. Nakon što je 2021. godine ušla u Zastupnički dom, Greene je brzo stekla nacionalnu slavu kao jedna od vodećih tvrdolinijašica desnog krila svoje stranke.

Godinama se isticala kao vatrena pristalica Trumpa i podržavala je ultrakonzervativne stavove. Tako je, primjerice poduprla zakone o pobačaju i oružju, kao i one o imigracijskoj politici, pritom u izjavama veličajući nasilje te je koristila rasističku retoriku. No nedavno se žestoko suprotstavila predsjedniku i, s malom skupinom republikanaca, zatražila integralno objavljivanje svih dosjea povezanih sa seksualnim skandalom Jeffreyja Epsteina. Zahtjev je to koji snažno podržavaju i demokrati u Kongresu. "Predsjednik Trump me upravo napao i o meni iznio laži", odgovorila mu je Greene na platformi C. "Očito ga je to dovelo do ruba - dosjei Epstein."
Ključne riječi
SAD Donald Trump

PI
Prezime i ime
12:28 15.11.2025.

Bilo je pitanje trenutka kad se budu u maga pobili između sebe.. haha, super, kokice su tu. Here we go

Avatar mladen111
mladen111
12:36 15.11.2025.

Svako tko dovoljno dugo "surađuje" s Narcisom prije ili poslije završiti će kao Musk ili Ova. Bez iznimke

Kupnja