Trump: Ubojica Charlieja Kirka je u pritvoru!
ZABRINUTA ZBOG ESKALACIJE SUKOBA

I Dalija Orešković oglasila se o atentatu na Kirka: 'Već sada je postalo okidač...'

Zagreb: Dalija Orešković o aktualnim temama
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
12.09.2025.
u 12:54

'Odmazda i agresija nije usmjerena na konkretnog atentatora, već na sve skupine, i to diljem svijeta koje su denuncirane kao neprijatelji, zajedničkim nazivnikom opisani kao pripadnici ozloglašene "woke" ideologije.'

Saborska zastupnica Dalija Orešković, na svom Facebooku odlučila se osvrnuti na nedavno ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka koji je upucan u vrat dok se obraćao publici na Sveučilištu Utah Valley.

"Mogu se samo nadati da će u ovom ludilu prevladati Amerika kakvu je promišljao J.F.K i mnogi drugi. Amerika kakvu sam imala priliku i privilegiju osobno doživjeti i upoznati. Atentat na Charlie Kirka me zabrinuo. Uvijek i bez iznimke osuđujem takav čin. No još više me zabrinula reakcija njegovih istomijenika, među kojima su i desni političari u našoj državi.

Ubojstvo Charlie Kirka već sada je postalo okidač za neutemeljene optužbe i progon neistomišljenika te zagovaranje njihovog poništenja i istrebljenja. Odmazda i agresija nije usmjerena na konkretnog atentatora, već na sve skupine, i to diljem svijeta koje su denuncirane kao neprijatelji, zajedničkim nazivnikom opisani kao pripadnici ozloglašene "woke" ideologije. Liberali, demokrati, ljevičari, antifašisti, pro-choiceri, zeleni, aktivisti. Slobodni.

Sve što je za života zagovarao Charlie Kirk, sva politika Donalda Trumpa i njihovih sljedbenika je pokret protiv slobode, građanske ravnopravnosti, demokracije i mira, protiv prava drugih rasa i religija, protiv žena, homoseksualaca i LGBTQ pojedinaca, protiv slobode izbora. Protiv slobode kao takve i svih koji žele živjeti slobodni. Jedino što na ovom svijetu može biti veliko je ideja slobode. U vječnoj debati i evoluciji što taj pojam znači, svijet je padao u ponor svaki puta kada se zaboravilo da je istinska sloboda nenametljiva i nenasilna. Tom ponoru smo sve bliže jer države koje su nekada bile svjetionici slobode, danas vode nametljivi i nasilni, wannabe diktatori. Takvima svaka smrt dobro služi kao opravdanje tiranije. Mogu se samo nadati da neće doći do eskalacije sukoba, mada ta nada plovi u brodu koji je svakim danom sve dalje." stoji u njenoj objavi. 

