I Dalija Orešković oglasila se o atentatu na Kirka: 'Već sada je postalo okidač...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković, na svom Facebooku odlučila se osvrnuti na nedavno ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka koji je upucan u vrat dok se obraćao publici na Sveučilištu Utah Valley.

"Mogu se samo nadati da će u ovom ludilu prevladati Amerika kakvu je promišljao J.F.K i mnogi drugi. Amerika kakvu sam imala priliku i privilegiju osobno doživjeti i upoznati. Atentat na Charlie Kirka me zabrinuo. Uvijek i bez iznimke osuđujem takav čin. No još više me zabrinula reakcija njegovih istomijenika, među kojima su i desni političari u našoj državi.

Ubojstvo Charlie Kirka već sada je postalo okidač za neutemeljene optužbe i progon neistomišljenika te zagovaranje njihovog poništenja i istrebljenja. Odmazda i agresija nije usmjerena na konkretnog atentatora, već na sve skupine, i to diljem svijeta koje su denuncirane kao neprijatelji, zajedničkim nazivnikom opisani kao pripadnici ozloglašene "woke" ideologije. Liberali, demokrati, ljevičari, antifašisti, pro-choiceri, zeleni, aktivisti. Slobodni.

Sve što je za života zagovarao Charlie Kirk, sva politika Donalda Trumpa i njihovih sljedbenika je pokret protiv slobode, građanske ravnopravnosti, demokracije i mira, protiv prava drugih rasa i religija, protiv žena, homoseksualaca i LGBTQ pojedinaca, protiv slobode izbora. Protiv slobode kao takve i svih koji žele živjeti slobodni. Jedino što na ovom svijetu može biti veliko je ideja slobode. U vječnoj debati i evoluciji što taj pojam znači, svijet je padao u ponor svaki puta kada se zaboravilo da je istinska sloboda nenametljiva i nenasilna. Tom ponoru smo sve bliže jer države koje su nekada bile svjetionici slobode, danas vode nametljivi i nasilni, wannabe diktatori. Takvima svaka smrt dobro služi kao opravdanje tiranije. Mogu se samo nadati da neće doći do eskalacije sukoba, mada ta nada plovi u brodu koji je svakim danom sve dalje." stoji u njenoj objavi.