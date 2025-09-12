VIDEO Objavljena nova snimka ubojice Charlieja Kirka: Trčao je po krovu zgrade pa pobjegao u šumu

* Trumpov pristaša i istaknuti politički aktivist Charlie Kirk upucan je u srijedu na Sveučilištu Utah Valley

* Policija još traga za ubojicom

* Objavljen je video osumnjičnog za ubojstvo kako bježi s krova zgrade nakon što je Kirk upucan

* FBI je objavio fotografije 'osobe od interesa' za kojom tragaju

Tijek događaja:

8:45 - Prije nekoliko sati, izvori iz policije rekli su CBS-u da istražitelji znaju ime "osobe od interesa" u vezi s pucnjavom na Charlieja Kirka. Međutim, isti izvori su kasnije priopćili da se taj trag pokazao pogrešnim, odnosno da policija ipak ne zna ime "osobe od interesa".

7:40 - Dok su nosili tijelo Charlieja Kirka u zrakoplov, američki potpredsjednik J.D. Vance cijelo je vrijeme držao ruku na lijesu. Više pročitajte ovdje.

🚨 JUST IN: VP JD Vance helped load Charlie Kirk’s casket onto Air Force Two



This is beautiful. I love how much Charlie is being honored.



An incredible send off for an incredible patriot 🙏🏻 pic.twitter.com/tqPKbqlivS — Nick Sortor (@nicksortor) September 11, 2025

6:30 - Steže se obruč oko ubojice konzervativnog aktivista i Trumpovog saveznika Charlieja Kirka, a vlasti su sada na konferenciji za novinare objavili novu snimku na kojoj se vidi kako ubojica bježi nakon atentata. Na snimci se vidi trči preko krova školske zgrade i na kraju ulazi u šumovito područje gdje su službenici pronašli pištolj i streljivo.

Video počinje prikazom osumnjičenika u gornjem lijevom kutu školskog krova na kojem se vidi kako trči po krovu školske zgrade te se na kraju spušta na tlo. Dok je silazio sa zgrade ostavio je otiske dlanova, neke mrlje koje bi mogle sadržavati DNK i otisak cipele, što je istražitelje navelo na zaključak da osumnjičenik nosi Converse tenisice, rečeno je na konferenciji za novinare. Nakon što osumnjičenik siđe sa zgrade, trči preko trave pored parkirališta i odlazi u obližnje šumovito područje.

Ubojica Charlieja Kirka bježi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Subjekt se vidi kako skače s krova zgrade nakon pucnjave. Oko 12 sati po lokalnom vremenu 10. rujna 2025., subjekt se popeo na krov, nakon što je upucao i ubio Charlieja Kirka, skočio je i pobjegao - objavio je FBI u pratećem opisu uz snimku. FBI je objavio da je osumnjičeni ostavio pištolj i streljivo u šumovitom području u blizini sveučilišta, a tragovi prikupljeni s mjesta događaja na krovu uključuju otiske cipela, otisak podlaktice i otisak dlana.

6:00 - FBI je ponudio nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do uhićenja ubojice i distribuirao zrnate slike snimljene sigurnosnim kamerama koje prikazuju 'osobu od interesa' u crnoj majici s američkom zastavom i orlom, crnim sunčanim naočalama i tamnoj bejzbolskoj kapi.

Foto: REUTERS

5:30 - Američki State Department upozorio je strane državljane na posljedice u slučaju da opravdavaju nasilje na internetu, nakon ubojstva utjecajnog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka i mnogih dezinformacija o događaju koje su uslijedile. Zamjenik državnog tajnika Christopher Landau u četvrtak je na X-u napisao da "u svjetlu jučerašnjeg užasnog atentata na jednu od vodećih političkih figura, želim naglasiti da stranci koji veličaju nasilje i mržnju nisu dobrodošli posjetitelji naše zemlje", rekao je ne spominjući Kirka imenom.

Landau je rekao da je "zgrožen" što su neki korisnici društvenih mreža pokušali opravdati ili umanjiti značaj tog čina te da je naložio konzularnim službenicima da poduzmu mjere, bez navođenja detalja. Također je pozvao ljude da mu izravno prijave komentare stranih državljana kako bi State Department mogao "zaštititi američki narod", ali nije naveo nikakve konkretne slučajeve.

