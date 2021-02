Huić Ivani Kekin: Kakva je to solidarnost s radnicima ako im želiš oteti novac?

Ona je predložila samodoprinos, na što je on zaključio da to želi samo kako bi lakše obnovila svoj stan nakon potresa. Onda je ona rekla: “Nije to tako” i zaprijetila tužbom.

Čini se, međutim, da ovo dvoje neće uskoro na zelenu granu jer vikend-sukob čelnice Nove ljevice Ivane Kekin i predsjednika udruge poreznih obveznika Lipa Davora Huića nastavio se i jučer. Ivana Kekin prvo se založila da svi zaposleni Hrvati solidarno izdvajaju 0,5 posto neto plaće u svrhu prikupljanja novca za obnovu Zagreba.

Davoru Huiću, koji se, na prošlim parlamentarnim izborima kandidirao na listi Stranke s imenom i prezimenom, Pametno i Fokusa, taj se prijedlog nije svidio pa je zaključio da je inicijativa I. Kekin isključivo vlastiti interes, budući da se obitelj Kekin u politiku uključila nakon potresa. Na njegove riječi stigao je demantij Ivane Kekin, koja mu je poručila i da bi, zbog izgovorenoga, mogao na sud.

– Kao javna osoba Huić bi trebao provjeravati činjenice koje ističe kao istinite. U više sam javnih nastupa istaknula da potres nije znatno oštetio ni stan ni zgradu u kojoj živim – rekla je, među ostalim, Ivana Kekin pa dodala i da se u Novu ljevicu uključila 2016. godine.

Jučer Huiću pak nije bilo jasno laže li onda njezin suprug u intervjuima kad govori da ih je upravo potres konačno natjerao u politiku ili laže on sam kad ga citira.

– Neopisiva je lakoća kojom razno-razni pripadnici privilegiranog višeg sloja u Hrvatskoj traže od izmučenog hrvatskog puka da dadne još malo kako bi se moglo napraviti ovo ili ono, što su si oni zamislili da bi trebalo napraviti. To je ekipa otkvačena od stvarnog svijeta, koja se voli baviti glupostima dok ljudi gube poslove i bore se za opstanak – kazao je jučer Huić, dodajući da je meritum problema baš ta “salonska ljevica”.

“Kakva je to solidarnost s radnicima ako im želiš oteti novac”, pita se Huić.

