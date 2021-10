HT poslao važnu poruku korisnicima na obali: 'Danas isključite uređaje i kablove iz utičnica'

Hrvatski telekom korisnicima na obali jutros je poslao poruku.

"Stiže nevrijeme – zaštite opremu", stoji u naslovu.

"Danas se očekuje grmljavinsko nevrijeme na vašem području. Kako biste zaštitili svoje uređaje, preporučujemo da isključite telefonski i strujni kabel iz utičnice", stoji u poruci.

Kako smo ranije izvijestili, u Dalmaciji su uz naoblačenje, pljuskovi i grmljavina sve intenzivniji, a potkraj dana moguća je i obilna količina kiše u razmjerno kratkom vremenu. Pritom ostaje vjetrovito s umjerenim i jakim jugom.

Na sjevernom Jadranu i okolnom gorju najranije tmurno, kišovito, ponegdje s izraženijim pljuskovima, grmljavinom i obilnom oborinom. Umjereno jugo do večeri će okretati na umjerenu i jaku buru koja pod Velebitom već može imati olujne udare

"Ulazimo u hladnije i oblačnije razdoblje koje će potrajati barem do sredine idućeg tjedna. Glavnina kiše i to u obilnim količinama past će od četvrtka rano ujutro do petka prijepodne. Zatim ipak nešto rjeđa. Uz to će osjećaju hladnoće pridonositi umjeren gdjegod jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu pretežno oblačno uz češće nevere i kišu tijekom četvrtka. Pljuskovi zatim rjeđi, moguće još ponegdje izraženiji u Dalmaciji. Duž obale će se proširiti olujna, na udare pod Velebitom orkanska bura, no ona će na sjevernom dijelu barem nakratko donijeti sunčana razdoblja, najizglednije u subotu", prognozirao je Zoran Vakula vremenske prilike za Jadran u idućim danima.