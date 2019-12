HSS traži od Grabar-Kitarović da kaže tko je njezinom suprugu ponudio status branitelja

Hrvatska seljačka stranka (HSS) pozvala je u nedjelju aktualnu predsjednicu i kandidatkinju za novi predsjednički mandat Kolindu Grabar-Kitarović da kaže tko je njezinom suprugu Jakovu Kitaroviću ponudio status branitelja.

Kolinda Grabar-Kitarović danas je na N1 televiziji rekla da je njezinom suprugu bio ponuđen status branitelja, jer je u vrijeme rata radio u Ministarstvu obrane, no da je on to odbio.

"Kao predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović obvezala se na poštovanje i čuvanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske te je u skladu s tim dužna prijaviti svaki oblik protuzakonitih radnji ili sumnje u protuzakonite radnje.

Predsjednice Grabar-Kitarović, stoga Vas pozivamo da javno obznanite i prijavite osobu ili instituciju koja se ogriješila o svetost Domovinskog rata i branitelja te tako omogućite da Vaša 'prava' Hrvatska postane pravna Hrvatska", stoji u priopćenju HSS-a.

Iz HSS-a su pozvali i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda da se, kako kažu, "javno ogradi" od tvrdnji predsjednice Grabar-Kitarović budući da o braniteljskom statusu odlučuje isključivo to ministarstvo.

HSS na izborima podupire Zorana Milanovića, protukandidata Kolinde Grabar-Kitarović.