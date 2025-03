HSLS-ova kandidatkinja za bjelovarsko-bilogorsku županicu: HDZ bi trebao početi šutjeti i malo više raditi

HSLS je na izbore u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji prije četiri godine izišao u koaliciji s HDZ-om. Ovoga puta ta opcija nije na stolu, a zašto, u programu Večernjeg TV objasnila nam je njihova kandidatkinja za županicu Ivana Jurković Piščević. "Prije četiri godine promatrali smo tadašnju situaciju i dotadašnjeg župana, s morem sumnjivih radnji", kazala je Jurković Piščević, pojašnjavajući kako je prioritet 2021. godine bio maknuti s vlasti u županiji Damira Bajsa, a sadašnji župan, HDZ-ov Marko Marušić nametnuo se kao potencijalno rješenje.

"Ono što vidimo sada, nakon četiri godine, je da rezultata baš i nema, a smatramo da se može daleko bolje", objašnjava HSLS-ova kandidatkinja. Napominje kako je s aktualnim županom dobro surađivala, no situaciju ipak uspoređuje s nogometom u kojem, kaže, kada momčad ne igra onako kako bi trebala, nema drugog izbora do promijeniti trenera.

Marušiću pritom zamjera što nije uspio županiju pomaknuti s sna ljestvice razvijenosti što se, uvjerena je, mogao uz pomoć dostupnog novca iz EU fondova, onako kako je to učinjeno u Gradu Bjelovaru. Dapače, Jurković Piščević je uvjerena kako su tokovima novca u nekim situacijama presudili osobni odnosi ili stranačka pripadnost, zbog čega su neke općine u Županiji ostale bez razvojnih projekata. Kaže kako se novac ulagao samo u "njihove općine" i obećava da će to promijeniti. Tvrdi kako je sa županom Marušićem i njegovim suradnicima razgovarala o tom problemu te kako su oni obećavali da će oživjeti ulaganja u Županiji, no to se nije dogodilo.

Odbija pritom kritike tamošnjih HDZ-ovaca da je HSLS nelojalan partner jer ne želi ponovo podržati Marušića, iako je ta stranka u Bjelovaru spremna poduprijeti gradonačelničku kandidaturu Darija Hrebaka. Dapače, Marušić je nedavno Novom listu službeno potvrdio da HDZ neće imati svog kandidata za gradonačelnika te da će u Bjelovaru podržati Hrebaka, da bi Hrebak zatim izjavio kako mu HDZ-ova podrška ne treba.

Da je situacija u kojoj najveća stranka silom podržava kandidata koji njezinu podršku ne želi krajnje neobična ne treba puno objašnjavati, no i Jurković Piščević daje do znanja da HSLS-u HDZ-ova podrška u ovom kraju i na ovim izborima nije poželjna niti previše simpatična. "Znači, ljudi, mi bismo trebali malo više početi šutjeti i zbilja početi raditi", uzvratila je na HDZ-ove kritike o nelojalnosti HSLS-a.

"Iz te bi se perspektive HDZ mogao promatrati kao nelojalan partner 2017. i 2021. godine, kada Hrebak nije imao njihovu podršku, kada je HDZ imao vlastitog kandidata za gradonačelnika. To što oni sada ne žele ili ne mogu ili nemaju kandidata, to je njihov problem", oštra je Jurković Piščević. A što je sve rekla o planovima za županiju ukoliko postane županica, pogledajte u videu.