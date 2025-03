Da odustanem, radovali bi se samo Boban, Sanader i HDZ. Neću!

Ivana Ninčević Lesandrić, nezavisna kandidatkinja za splitsko-dalmatinsku županicu, koju podržavaju Centar i Nezavisna lista mladih prije početka kampanje našla se u središtu afere zbog kuće za iznajmljivanje u Katunima, u zaleđu Omiša, napravljenoj bez građevinske dozvole. Nedavno je uslijedila i druga neugodnost, javna odbijenica SDP-a Splitsko-dalmatinske županije od kojega je tražila i očekivala podršku za svoju kandidaturu. Pitali smo je o daljnjem tijeku kampanje, s obzirom na novu političku situaciju, kao i o bespravnoj kući za koju tvrdi da nije povezana sa SDP-ovom odbijenicom. Kaže da, unatoč svemu, ni u jednom trenutku nije razmišljala o odustajanju od kandidature.

Je li vas odbijenica SDP-a iznenadila ili ste je očekivali? Mogu samo reći da su se u ovoj priči pokazala dva SDP-a. Za jedan mogu reći da je bio iskren i zainteresiran za suradnju na rušenju HDZ-a s vlasti nakon 32 godine. Paradoks je što su to uglavnom bili oni koji imaju najbolje rezultate, ali očito nemaju većinu u njihovoj županijskoj organizaciji. A onaj drugi SDP od početka nije želio viši interes staviti na prvo mjesto, nego su neki čak i pokazivali da im je draži smjer koji odgovara HDZ-u. Ali nije više stvar u SDP-u, sada je sve u rukama birača koji žele pobjedu nad HDZ-om. U meni će i u prvom i u drugom krugu imati saveznika i izbor koji ih neće iznevjeriti.

Već prije ste izrazili podršku svim kandidatima SDP-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji (osim u Splitu), oni su već sada rekli kako će vas podržati ako uđete u drugi krug. Zbog čega se ne želite izjasniti hoćete li vi podržati Ranka Ostojića? Prvo moram reći da vam ne treba u pitanju ovo "osim u Splitu", jer sam ja dala potporu njihovim gradonačelnicima i načelnicima, a SDP nema gradonačelnika u Splitu, kao ni u Solinu, na primjer. U Splitu i prije otvaranja razgovora sa SDP-om ja imam partnera kojeg potpuno podržavam, a to je gradonačelnik Ivica Puljak.

Kad je riječ o Ranku Ostojiću, reagirala sam na nekakvu priču da bi se on mogao povući ako bude drugi i meni, budem li ja treća, prepustiti ulazak u drugi krug. To je toliko neozbiljno i zbunjujuće za birače da to odbijam kao bilo kakvu priču o nekom mojem sudjelovanju u takvoj igri. Ako budem treća, ne idem u drugi krug nečijom milošću. Tamo idem ako to birači budu htjeli. A o tome tko će koga i kako podržavati u drugom krugu govori se nakon prvog kruga. Pa ne tražim ja od Ranka Ostojića da se izjašnjava koga će on podržati u drugom krugu. I nemam problem da se nijedan drugi kandidat ne izjašnjava ni o čemu drugom, nego o sebi i svojim ciljevima u prvom krugu. Moj cilj je pobijediti Blaženka Bobana.

Prije četiri godine ni Puljak nije podržao Ostojića, znači li to da ni on tada u Županiji nije imao namjeru srušiti HDZ? Stranka Centar na prošlim izborima nije imala kandidata, pa je upravo Centar ostavio prostor da te glasove već u prvom krugu dobiju kandidati od centra prema lijevom spektru. A stanka Centar je na listi za županijsku skupštinu dobila oko 10% glasova, a da su imali kandidata možda bi dobili i više. Ranko Ostojić izgubio je zbog sebe i svoje pozicije lijevog kandidata koji nema šanse protiv HDZ-ova kandidata u županiji, a ne zbog Ivice Puljka koji je u Splitu pobijedio bez potpore Ranka Ostojića i Davora Matijevića. To su činjenice.

SDP-u ste nudili mjesta zamjenika župana. Imate li već spremne ljude za ta mjesta sada kada oni nisu u igri ili ih čuvate za potencijalne partnere? SDP-u nisam ništa nudila, jer se uopće nije došlo do te faze razgovora na kojoj su trebali biti i moji partneri. Na sastanku s Arsenom Baukom dala sam do znanja da nismo odredili zamjenike upravo zato da ostavimo prostor za proširenje koalicije. On je pitao bi li onda jedan zamjenik mogao biti SDP-ov, što sam potvrdila, jer su i Centar i NLM bili spremni na to. A o zamjenicima ćemo uskoro razgovarati i objaviti ih svakako prije početka službenog početka kampanje.

Osim Centra i Nezavisne liste mladih, očekujete li još nečiju podršku? U ovom trenutku nemamo otvorene razgovore s drugim strankama. Naravno da kampanja ulazi u sve razvijeniju fazu, pa smo više fokusirani na to nego na pitanje hoće li se pridružiti još neka politička opcija.

Je li, po vašem mišljenju, afera s bespravnom gradnjom utjecala na odluku SDP-a? Sigurna sam da nije. Oni koji su bili za to da izađemo zajedno bili su za to od početka razgovora do kraja, a oni koji nisu željeli suradnju tražili su izgovore u bilo čemu. Tobože im nije odgovaralo to što sam bila u HDZ-u, iako ja tamo, nakon jednog sastanka, nisam uopće dolazila niti se brinula o ispisnici koju su vjerojatno proveli zbog neplaćanja članarine nakon protoka nekog vremena. A onda su neki iz HDZ-a javili nekima iz SDP-a koliko sam dugo bila u njihovu registru članstva kao da to išta dokazuje. Kao da pasivno vrijeme išta znači. I kao da u HDZ-u nije bio njihov predsjednik.

Činjenica je da je vaša obitelj gradila bez dozvola, a vi svoj politički imidž temeljite na ukidanju klijentelizma i korupcije i vladavini prava. Mnogima je ovo dokaz da su svi političari isti. Kako ih mislite uvjeriti u svoju ispravnost? Nakon što sam se udala u svoju sadašnju obitelj, prvih se godina nisam miješala u djedovinu s muževe strane niti u to što i na temelju čega tamo rade. Ne znam je li ijedna mlada žena u Hrvatskoj nakon udaje vodila građevinske poslove u svojoj novoj obitelji. A meni se podmeće i da sam o tome odlučivala u Saboru, u trenutku dok sam bila u rodilištu. Ja u toj kući nisam živjela, nego sam u nju počela dolaziti kad je bila izgrađena i imala dozvolu za turizam i porezno rješenje za tu djelatnost. Što sam trebala pomisliti kad su postojali ti papiri Županije i Porezne uprave? Istodobno, ne opravdavam svoju obitelj za bespravnu gradnju, pa makar oni postupali kao deseci i stotine tisuća drugih. Ja ih ne opravdavam, ali i da nam kuću sruše i pred TV kamerama ja se svoje obitelji ne odričem. Oni su meni bezgranično važniji od te kuće. I tako će ostati, ma što se o mojoj obitelji pisalo.

I Puljak vas je opravdavao tvrdeći da niste znali da je kuća bespravna i da od svekra niste tražili građevinsku dozvolu. Je li to dobra poruka buduće županice, ako ne zna da je kuća koju iznajmljuje bespravna? Kuća se iznajmljivala legalno i na to se plaćao porez. Tko je izmislio privremene kategorizacije? Država, a ne ja. Zašto bih ja sumnjala u takvu praksu države prema desecima tisuća iznajmljivača? A zbog kaosa koji generiraju županije i država samo sam još motiviranija da pobijedim i krenem uređivati to neuredno ponašanje Splitsko-dalmatinske županije.

Kako biste vi reagirali da se otkrije da je Blaženko Boban – ili njegova žena – izgradio kuću bez građevinske dozvole i iznajmljuje je? Ja nisam ni gradila ni izgradila nijednu kuću u svojem životu. Prva koju ću graditi imat će građevinsku dozvolu. Nitko ne bi smio i trebao graditi bez dozvole, a država i sve druge nadležne institucije bi trebale ubrzati, pojednostaviti i pojeftiniti papirologiju oko gradnje kako bi svima bilo jasno da nelegalna gradnja nije opcija.

Jeste li pomišljali o odustajanju od kandidature? Jedini koji bi se tome radovali su Blaženko Boban, Ante Sanader i njihov HDZ. Zašto da im udovoljim kad ih planiram pobijediti? A oni se toliko plaše mojeg ulaska u urede Županije da bi na moj odustanak reagirali vatrometom kao da su već pobijedili.

Državni inspektorat izdao je rješenje o rušenju, a da se niste kandidirali, vjerojatno se nitko ne bi sjetio vile u Katunima. Jeste li se zapitali: "Što mi je ovo trebalo?" Ja bih prije to pitanje stavila pred javnost: ako meni ovo rade, samo zato što imam šanse pobijediti, što bi vam još trebalo da svi izađete na izbore i da to više ne trpimo? Ja nisam kukavica koja će zbog problema, ma koliko on velik bio, reći "što mi je ovo trebalo", nego ću se radije upitati "što još trebam učiniti da nadiđem problem i pobijedim u onom što radim". Pozivam birače da tako svi reagiramo 18. svibnja i svoj odgovor na to pitanje zaokružimo na izbornom listiću.