Beroš traži da se poruke iz njegovog mobitela proglase nezakonitim dokazom

Obrana Vilija Beroša, bivšeg ministra Andreja Plenkovića, zatražila je da se sadržaj njegovog mobitela u aferi Mikroskopi izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz. Tom zahtjevu su se pridružile i obrane optuženika koji do sada nisu priznali krivnju i nisu se nagodili s USKOK-om. Prije no što optužno vijeće odluči o zahtjevu za izdvajanjem nezakonitih dokaza, obrana će imati uvid u dokazni materijal koje su prikupili tužitelji pa će se o zahtjevu obrane odlučivati na sjednicama optužnog vijeća u prosincu.

U međuvremenu na današnjoj sjednici optužnog vijeća formalizirana je nagodba između tvrtke Saše Pozdera i USKOK-a. Tvrtka je kažnjena sa 20.000 eura, kaznu je već ranije platio Novica Petrač, no da bi se nagodba formalno mogla provesti trebala ju je potvrditi skupština tvrtke koja je u međuvremenu otišla u stečaj.