Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
AFERA MIKROSKOPI

Beroš traži da se poruke iz njegovog mobitela proglase nezakonitim dokazom

Zagreb: Odvjetnici dolaze na optužno vijeće za Vilija Beroša
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Ivana Jakelić
27.11.2025.
u 11:33

Obrana će imati uvid u dokazni materijal koje su prikupili tužitelji pa će se o zahtjevu obrane odlučivati na sjednicama optužnog vijeća u prosincu

Obrana Vilija Beroša, bivšeg ministra Andreja Plenkovića, zatražila je da se sadržaj njegovog mobitela u aferi Mikroskopi izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz. Tom zahtjevu su se pridružile i obrane optuženika koji do sada nisu priznali krivnju i nisu se nagodili s USKOK-om. Prije no što optužno vijeće odluči o zahtjevu za izdvajanjem nezakonitih dokaza, obrana će imati uvid u dokazni materijal koje su prikupili tužitelji pa će se o zahtjevu obrane odlučivati na sjednicama optužnog vijeća u prosincu.

U međuvremenu na današnjoj sjednici optužnog vijeća formalizirana je nagodba između tvrtke Saše Pozdera i USKOK-a. Tvrtka je kažnjena sa 20.000 eura, kaznu je već ranije platio Novica Petrač, no da bi se nagodba formalno mogla provesti trebala ju je potvrditi skupština tvrtke koja je u međuvremenu otišla u stečaj.
Bačić otkrio na koji način će srušiti Vjesnikov neboder: 'Ovo bi moglo ići dosta brže'
Ključne riječi
afera mikroskop Vili Beroš

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja