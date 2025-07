Hrvoje Petrač, njegovi sinovi i Pozder priznali optužbe koje im USKOK stavlja na teret?

Hrvoje Petrač pobrinuo se za dva velika iznenađenja u aferi Mikroskopi u manje od 24 sata. Jer nakon što se u četvrtak samoinicijativno pojavio na vratima Remetinca nakon što je osam mjeseci bio nedostupan hrvatskom pravosuđu, danas je doveden u USKOK kako bi iznio obranu. U kojoj je, prema neslužbenim informacijama, priznao optužbe koje mu USKOK stavlja na teret. A USKOK ga sumnjiči da je organizirao i vodio zločinačko udruženje u kojem su osim njega bili i njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač, Vili Beroš, bivši ministar zdravstva u Vladi Andreja Plenkovića, Saša Pozder čija je tvrtka preprodavala robotsku opremu bolnicama po prenapuhanim cijenama, Tomo Pavić te liječnici Goran Roić i Krešimir Rotim.

Petračevim stopama, ranije su, također po neslužbenim informacijama, krenuli i njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač te Saša Pozder. Sva trojica su, kako se neslužbeno doznaje, iznijeli obrane u kojima su priznali ono za što ih USKOK sumnjiči. No pri tome nisu, kako se neslužbeno sumnjiči, teretili ostale osumnjičenike. Optužnica u aferi Mikroskopi bi, prema riječima Ivana Turudića, glavnog državnog odvjetnika, trebala biti podignuta do kraja srpnja. A po pravosudnim kuloarima se već neko vrijeme priča da je USKOK spreman na pregovore s osumnjičenicima oko nagodbi. I da je već i dao neke "ponude". Po tim neslužbenim pričama, Berošu, kojeg USKOK sumnjiči i za primanje mita, tužiteljstvo po nagodbi "nudi" kaznu višu od pet godina zatvora. Ima li u tim kuloarskim pričama istine, više bi se moglo znati nakon podizanja optužnice.

Hrvoje Petrač se danas na ispitivanju u USKOK-u zadržao kratko, nakon čega je vraćen u Remetinec, jer mu je još u studenom lani kada je istraga u aferi Mikroskopi pokrenuta, određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Koliko dugo će u Remetincu ostati, pogotovo s obzirom na činjenicu da je priznao to za što ga USKOK sumnjiči, teško je reći. Ljubo Pavasović Visković, njegov odvjetnik na upit hoće li obrana nuditi jamčevinu u zamjenu za istražni zatvor, kazao je da vjerojatno hoće kada procijene da im je to zgodno. U Remetincu je od studenog lani i Pozder, koji je jamčevinu kao zamjenu za istražni zatvor, nudio u dva navrata i oba je puta odbijen. Prvi put nakon uhićenja je nudio 100.000 eura, a drugi put nedavno 690.000 eura. Tu jamčevinu sudac istrage je prihvatio, no USKOK se žalio, pa je odlukom izvanraspravnog vijeća koje je USKOK-ovu žalbu prihvatilo, Pozder ostao u Remetincu. No nakon što je priznao to za što ga USKOK sumnjiči, moguće je i da se tužiteljstvo više neće protiviti zamijeni istražnog zatvora jamčevinom.

Afera Mikroskopi počela je lani u studenom i izazvala je lom na političko-pravosudnoj sceni jer je bio uhićen Beroš. Dodatni problem je bio što su istrage istovremeno pokrenuli i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i USKOK, što je dovelo i do prvog sukoba nadležnosti između dva tužiteljstva, a Turudić je prijepor riješio u korist USKOK-a, koji je od EPPO-a preuzeo i njihovu istragu i njihove osumnjičenike (trojicu Petrača), pa se sada vodi jedna istraga. U sklopu te istrage Beroš se sumnjiči i da je primao i mito kako bi Petračima, Pozderu i ostalima omogućio da bolnice nabave opremu po višestruko prenapuhanim cijenama.

Istraga je inicijalno počela nakon što je EPPO lani u sklopu jedne druge istrage oduzeo mobitel Nikole Petrač. Kasnije je u tom mobitelu nađena WhatsUp grupa čiji su članovi bili Petrač i sinovi te Pozder. Grupa je bila formirana 15. listopada 2022. i u njoj je komunikacija koji su članovi grupe, kako se sumnja, razmjenjivali do 29. prosinca 2023. A onda se Nikola Petrač sjetio da možda ne bi bilo loše uključiti opciju - brisanja poruka. Brisanje poruka je bilo tempirano na određeni period, a spomenuta grupa imena Petrač &Pozder bila je aktivna sve dok mobitel nije oduzet Nikoli Petraču. Navedena četvorica sadržaj svoje komunikacije često su dijelili i s Tomom Pavićem, i to preko raznih aplikacija. U tim komunikacijama se ime Vilija Beroša često spominjalo i to pod šifrom - Mali.