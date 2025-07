Hrvoje Petrač danas na ispitivanju u USKOK-u nakon što se jučer sam predao

Pravosudna policija danas dovodi Hrvoja Petrača iz Remetinca u USKOK na ispitivanje, a u USKOK treba stići i njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. Petrač, koji je osumnjičen u aferi Mikroskopi, jučer se nakon što je osam mjeseci bio nedostupan sam javio u Remetinec jer mu je još u studenom lani istražni zatvor određen zbog opasnosti od bijega. Danas bi trebao iznijeti obranu, nakon čega će USKOK odlučiti hoće li tražiti da mu se istražni zatvor produži, ukine ili zamineni jamčevinom.

Kada je istraga pokrenuta bio mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i to je razlog zašto se jučer pojavio na vratima Remetinca. Kako on tijekom istrage nije iznio svoju obranu, to bi trebao učiniti danas. Nakon toga USKOK će odlučiti egzistiraju još osnove da Petrača ostave u istražnom zatvoru ili će on biti pušten da se u nastavku istrage brani sa slobode. USKOK može tražiti i da mu se kao garancija da neće ponovno postati nedostupan odredi jamčevina, a ako se to dogodi o prihvaćanju ili ne prihvaćanju te jamčevine će onda odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.

Kako i gdje je Petrač ušao u Hrvatsku za sada nije poznato, a teško i da će biti jer praksa kaže da se takve stvari rijetko doznaju. No, gotovo je sigurno da je njegova dragovoljna predaja bila iskoordinirana s policijom, a moguće i s tužiteljstvom. Da će se Petrač vratiti u Hrvatsku njegova je obrana najavljivala u više navrata od studenog lani, a s obzirom na to da je Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, nedavno kazao da bi odluka o optužnici u aferi Mikroskopi trebala biti donesena do kraja srpnja, Petračev dragovoljni povratak je vjerojatno neka vrsta taktike njegove obrane. Jer u trenutku kad optužnica bude podignuta to znači da je istraga okončana te da onda ne egzistiraju uvjeti za istražni zatvor kao što su mogući utjecaji na svjedoke i opasnost od ponavljanja djela. U aferi Mikroskopi osim Petrača osumnjičeni su njegovi sinovi Nikola i Novica Petrač, Vili Beroš, bivši ministar zdravstva Vladi Andreja Plenkovića, liječnici Krešimir Rotim i Goran Rojić, Tomo Pavić i srbijanski poduzetnik Saša Pozder koji je jedini od osumnjičenika još uvijek u istražnom zatvoru. Sve njih USKOK sumnjiči da su u sklopu zločinačkog udruženja bolnicama po prenapuhanim cijenama prodavali medicinsku opremu, a Beroša se sumnjiči da je za to primao i mito.

Istraga u aferi Mikroskopi počela je lani u studenom i izazvala je lom na političko-pravosudnoj sceni jer je bio uhićen Plenkovićev ministar Vili Beroš. Dodatni problem je bio što su istrage istovremeno pokrenuli i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i USKOK, što je dovelo i do prvog sukoba nadležnosti između dva tužiteljstva, a Turudić je prijepor riješio u korist USKOK-a, koji je od EPPO-a preuzeo i njihovu istragu i njihove osumnjičenike (trojicu Petrača), pa se sada vodi jedna istraga. U sklopu te istrage Beroš se sumnjiči i da je primao i mito kako bi Petračima, Pozderu i ostalima omogućio da bolnice nabave opremu po višestruko prenapuhanim cijenama.

Istraga je inicijalno počela nakon što je EPPO lani u sklopu jedne druge istrage oduzeo mobitel Nikole Petrač. Kasnije je u tom mobitelu nađena WhatsUp grupa čiji su članovi bili Petrač i sinovi te Pozder. Grupa je bila formirana 15. listopada 2022. i u njoj je komunikacija koji su članovi grupe, kako se sumnja, razmjenjivali do 29. prosinca 2023. A onda se Nikola Petrač sjetio da možda ne bi bilo loše uključiti opciju - brisanja poruka. Brisanje poruka je bilo tempirano na određeni period, a spomenuta grupa imena Petrač &Pozder bila je aktivna sve dok mobitel nije oduzet Nikoli Petraču. Navedena četvorica sadržaj svoje komunikacije često su dijelili i s Tomom Pavićem, i to preko raznih aplikacija. U tim komunikacijama se ime Vilija Beroša često spominjalo i to pod šifrom - Mali.