Hrvoje Petrač se predao, u pratnji odvjetnika došao u Remetinec i sada je na potezu USKOK pred kojim mora iznijeti obranu

Hrvoje Petrač, u pratnji svog odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića, u četvrtak oko 17 sati pojavio se na vratima - Remetinca. I to nakon što je od studenog lani, kada je uhićenjem Vilija Beroša, u tom trenutku ministra zdravstva u Vladi Andreja Plenkovića, počela afera Mikroskopi, bio nedostupan. Petrač je osumnjičen da je sa svojim sinovima Nikolom i Novicom Petračem, Berošem, liječnicima Krešimirom Rotimom i Goranom Roićem, Tomom Pavićem te srbijanskim poduzetnikom Sašom Pozderom bio dio zločinačkog udruženja koje je hrvatskim bolnicama po znatno prenapuhanim cijenama prodavalo medicinsku opremu.

Kako je osam mjeseci bio nedostupan, pokretanjem istrage u studenom lani mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i to je razlog zašto je sada došao u Remetinec. Da bi se Petrač mogao predati, njegova obrana je najavljivala mjesecima, a nedavno je tu mogućnost spomenuo i Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, odgovarajući na novinarska pitanja. Turudić je tada kazao i da će odluka o podizanju optužnice biti donesena do kraja srpnja. To je vjerojatno i razlog zašto se Petrač upravo sada dobrovoljno pojavio na vratima Remetinca. Jer istraga se bliži kraju, a ako se optužnica uskoro podigne, ne može utjecati na svjedoke niti ponoviti djelo, što su osnove za određivanje istražnog zatvora, jer je podizanjem optužnice istraga okončana.

A s obzirom na to da se sam predao, nakon što iznese obranu u USKOK-u, što bi se, po riječima njegova odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića, moglo dogoditi u petak ili ponedjeljak, nestat će i opasnost od bijega kao razlog za određivanje istražnog zatvora. Doduše, kako Petraču nije prvi put da je tijekom kaznenih postupka koji su se protiv njega vodili, bio nedostupan hrvatskom pravosuđu, nije nemoguće i da USKOK ne bude sklon da ga tako brzo pusti na slobodu. U tom slučaju Petrač bi kao zamjenu za istražni zatvor mogao ponuditi jamčevinu, a o (ne)prihvaćanju te jamčevine bi onda odlučivao sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.

Gdje je Petrač proteklih osam mjeseci bio, nije poznato, iako su se neslužbeno spominjale Grčka, Turska, Azerbejdžan, Izrael.... Pitanje je hoće li se to ikad doznati, a gotovo je sigurno da je njegova obrana Petračev dragovoljni povratak u Remetinec dogovorila s policijom, a vjerojatno i s nekim iz tužiteljstva. Kao što je početkom godine dragovoljni dolazak u Remetinec bio dogovoren i za njegove sinove, koji su kao i on, nakon pokretanja istrage u aferi Mikroskopi, jedno kratko vrijeme bili nedostupni. No nakon što su se sami javili u Remetinec, iz njega su izašli nakon kraćeg boravka iza rešetaka, nakon što je jedan dao ostavku u tvrtki u kojoj je bio direktor te koja je također pod istragom u aferi Mikroskopi, te nakon što su ispitani svi svjedoci. Od osumnjičenika koji su obuhvaćeni istragom u aferi Mikroskopi, iza rešetaka je još samo Pozder, kojem je nedavno odbijena jamčevina od 690.000 eura kao zamjena za izlazak iz istražnog zatvora.

Istraga u aferi Mikroskopi počela je lani u studenom i izazvala je lom na političko-pravosudnoj sceni jer je bio uhićen Plenkovićev ministar Vili Beroš. Dodatni problem je bio što su istrage istovremeno pokrenuli i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i USKOK, što je dovelo i do prvog sukoba nadležnosti između dva tužiteljstva, a Turudić je prijepor riješio u korist USKOK-a, koji je od EPPO-a preuzeo i njihovu istragu i njihove osumnjičenike (trojicu Petrača), pa se sada vodi jedna istraga. U sklopu te istrage Beroš se sumnjiči i da je primao i mito kako bi Petračima, Pozderu i ostalima omogućio da bolnice nabave opremu po višestruko prenapuhanim cijenama.

Istraga je inicijalno počela nakon što je EPPO lani u sklopu jedne druge istrage oduzeo mobitel Nikole Petrač. Kasnije je u tom mobitelu nađena WhatsUp grupa čiji su članovi bili Petrač i sinovi te Pozder. Grupa je bila formirana 15. listopada 2022. i u njoj je komunikacija koji su članovi grupe, kako se sumnja, razmjenjivali do 29. prosinca 2023. A onda se Nikola Petrač sjetio da možda ne bi bilo loše uključiti opciju - brisanja poruka. Brisanje poruka je bilo tempirano na određeni period, a spomenuta grupa imena Petrač &Pozder bila je aktivna sve dok mobitel nije oduzet Nikoli Petraču. Navedena četvorica sadržaj svoje komunikacije često su dijelili i s Tomom Pavićem, i to preko raznih aplikacija. U tim komunikacijama se ime Vilija Beroša često spominjalo i to pod šifrom - Mali.