Ponovno je u tišini u Bruxellesu ovih dana odgođeno otvaranje klastera 3 EU sa Srbijom na neodređeno vrijeme, unatoč najavama da bi se to moglo dogoditi u srpnju. Povjerenica za proširenje EU Marta Kos sada kaže “možda na jesen, ako Srbija ispuni uvjete”. Ali kako stvari stoje, to ni na jesen neće biti lakše. Bez nekog ozbiljnijeg preokreta u pristupu Beograda, europski put Srbije mogao bi ove jeseni ući u četvrtu godinu blokade. To je tako kad Srbija ne zna bi li piškila ili kakila, ili oboje zajedno, ili ništa od toga. To se odnosi i na režim Aleksandra Vučića, kao i na većinu prosvjednika i opoziciju i većinu srbijanskog stanovništva. Srećom, više nema gledanja kroz prste Vučiću, a samo je Orbán taj koji lobira za njega, no bezuspješno. Srbija nema što raditi u EU s nama dok god ne odluči što želi i da to doista iskreno želi većina tamošnjih ljudi, i da se to pokaže na konkretnim djelima.