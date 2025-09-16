Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIJERNA 'BILANCA USPJEHA'

Hrvatski Telekom potvrdio vodeću poziciju u hrvatskom gospodarstvu

Zagreb: Nova zgrada HT-a
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Zrinka Gabelica Toplek/PD
16.09.2025.
u 17:43

Nagradu za najbolju javnu tvrtku dobile su Hrvatske ceste, a za izniman doprinos u infrastrukturnim projektima posebna nagrada pripala je Bina Istri

Kristalna dvorana Hotela Kvarner bila je poprište prvog nacionalnog događaja "Bilanca uspjeha", svečanosti koja je već pri svom prvom izdanju uspjela okupiti najelitnije predstavnike hrvatskoga gospodarstva, politike i javnog života. Ova nacionalna dodjela nagrada posvećena je prepoznavanju i promociji najboljih poduzetničkih i poslovnih rezultata u zemlji. Najprestižnija nagrada večeri, ona za najbolje poduzeće u Hrvatskoj, pripala je Hrvatskom Telekomu, koji je tako još jednom potvrdio svoju vodeću poziciju u hrvatskom gospodarstvu. Predsjednica Uprave HT-a Nataša Rapaić primila je ovu visoku počast iz ruku izaslanica predsjednika Republike i predsjednika Vlade, čime je istaknuta važnost i dignitet događaja.

Svečanost je dodatno obogaćena interaktivnim glasanjem publike za omiljenog kandidata, pri čemu je najviše glasova osvojio Lipik glas. Nagradu za najbolju javnu tvrtku dobile su Hrvatske ceste, a za izniman doprinos u infrastrukturnim projektima posebna nagrada pripala je Bina Istri za uspješnu realizaciju druge cijevi tunela Učka. Među ostalim dobitnicima istaknuli su se Nexe grupa, Plava laguna, Imperial Riviera, Koestlin, Knauf Insulation i Cemex, što potvrđuje raznolikost i širinu uspješnih poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu.

Povjerenstvo koje je odlučivalo o dobitnicima činili su uvaženi predstavnici akademske zajednice i gospodarskih institucija. Predsjednik povjerenstva bio je dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. Saša Drezgić, a u povjerenstvu su sudjelovali i predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske zajednice županija te domaćini događaja – Primorsko-goranska županija i gradovi Rijeka i Opatija. Odluke su bile utemeljene na preciznoj analizi poslovnih rezultata dostupnih putem Fine i jasno definiranim kriterijima, što je osiguralo visoku vjerodostojnost i transparentnost procesa.

Ključne riječi
Hrvatski Telekom Bilanca uspjeha

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još