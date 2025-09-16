Hrvatski Telekom potvrdio vodeću poziciju u hrvatskom gospodarstvu

Kristalna dvorana Hotela Kvarner bila je poprište prvog nacionalnog događaja "Bilanca uspjeha", svečanosti koja je već pri svom prvom izdanju uspjela okupiti najelitnije predstavnike hrvatskoga gospodarstva, politike i javnog života. Ova nacionalna dodjela nagrada posvećena je prepoznavanju i promociji najboljih poduzetničkih i poslovnih rezultata u zemlji. Najprestižnija nagrada večeri, ona za najbolje poduzeće u Hrvatskoj, pripala je Hrvatskom Telekomu, koji je tako još jednom potvrdio svoju vodeću poziciju u hrvatskom gospodarstvu. Predsjednica Uprave HT-a Nataša Rapaić primila je ovu visoku počast iz ruku izaslanica predsjednika Republike i predsjednika Vlade, čime je istaknuta važnost i dignitet događaja.

Svečanost je dodatno obogaćena interaktivnim glasanjem publike za omiljenog kandidata, pri čemu je najviše glasova osvojio Lipik glas. Nagradu za najbolju javnu tvrtku dobile su Hrvatske ceste, a za izniman doprinos u infrastrukturnim projektima posebna nagrada pripala je Bina Istri za uspješnu realizaciju druge cijevi tunela Učka. Među ostalim dobitnicima istaknuli su se Nexe grupa, Plava laguna, Imperial Riviera, Koestlin, Knauf Insulation i Cemex, što potvrđuje raznolikost i širinu uspješnih poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu.

Povjerenstvo koje je odlučivalo o dobitnicima činili su uvaženi predstavnici akademske zajednice i gospodarskih institucija. Predsjednik povjerenstva bio je dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. Saša Drezgić, a u povjerenstvu su sudjelovali i predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske zajednice županija te domaćini događaja – Primorsko-goranska županija i gradovi Rijeka i Opatija. Odluke su bile utemeljene na preciznoj analizi poslovnih rezultata dostupnih putem Fine i jasno definiranim kriterijima, što je osiguralo visoku vjerodostojnost i transparentnost procesa.