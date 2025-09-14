Naši Portali
završio je 18. Four River Film Festival

Grand Prix festivala dodijeljen je engleskom igranom filmu "Zvuk mora"

18. Four River Film Festival
Four River Film Festival
Autori: vecernji.hr, Hina
14.09.2025.
u 12:24

U kategoriji igranog filma pobijedio je "Ubijam Marka" Blank_filmskog inkubatora iz Zagreba, a u kategoriji slobodnog stila film "Čujem mu disanje" Matije Barića iz Klisa. Posebno priznanje dodijeljeno je filmu "Romantična prevara" DOKUradionice Udruge DOKUart iz Bjelovara

Svečanom dodjelom nagrada u subotu su završili 30. Filmska revija mladeži i 18. Four River Film Festival na kojoj je Grand Prix festivala dodijeljen igranom filmu "Zvuk mora" Noe Berridgea i Yulija Freeda iz Ujedinjenog Kraljevstva, a nagrada publike filmu "Kornjača i stepenice" Škole vizualnih umjetnosti iz SAD-a, izvijestili su organizatori. Filmu "Zašto ja?" Poline Dimitrova Dincheve iz Bugarske dodijeljena je Nagrada Žuta zastava, koja se dodjeljuje za najuspješniju osudu nasilja kroz temu i priču, a o nagradama je odlučivao ocjenjivački sud u kojemu su bili Čejen Černić Čanak, Jude Chehab i Luka Mavretić.

Najboljim animiranom filmom 30. Filmske revije mladeži proglašen je "Am I Supposed to Apologize" zagrebačke Škole crtanog filma Dubrava, a najboljim dokumentarnim filmom "Poštanski junak" Corine Kovačić iz Palovca.

U kategoriji igranog filma pobijedio je "Ubijam Marka" Blank_filmskog inkubatora iz Zagreba, a u kategoriji slobodnog stila film "Čujem mu disanje" Matije Barića iz Klisa. Posebno priznanje dodijeljeno je filmu "Romantična prevara" DOKUradionice Udruge DOKUart iz Bjelovara.

U međunarodnoj konkurenciji 18. Four River Film Festivala najboljim animiranim filmom proglašen je "Pad Sunca" Škole Buckley iz Sjedinjenih Američkih Država, a najboljim dokumentarnim filmom "Zašto ja?" Poline Dimitrova Dincheve iz Bugarske. Najbolji igrani film je "Tur De Žur" Filološke gimnazije iz Srbije, a najboljim u kategoriji slobodnog stila proglašen je "Crveno sanjarenje" Fresh Film Festivala iz Irske.

Nagrade je dodijelio i Žiri mladih u kojemu su ove godine bili filmoljupci iz Hrvatske i Italije.

Na ovogodišnje izdanje festivala prijavljena su 1622 filmova, od kojih su u natjecateljski program uvrštena 64 naslova, a svi filmovi iz natjecateljskih programa oba festivala moći će se pogledati online. Festivale organiziraju Hrvatski filmski savez i Kinoklub Karlovac, uz suorganizaciju Kina Edison.

