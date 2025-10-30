Hrvatski stručnjak o Putinovom 'Posjedonu': Za tsunami tipa Fukushime treba eksplozija cijelog ruskog nuklearnog arsenala

Objave ruskog predsjednika Vladimira Putina o prvom uspješnom testiranju nuklearnog supertorpeda Posejdon i mogućnosti “nuklearnog tsunamija” ponovno su uzburkale međunarodnu scenu. Govoreći u vojnoj bolnici u Moskvi, Putin je poručio kako je Posejdon “prvi put putovao isključivo na nuklearni pogon” te ga opisao kao oružje za koje “nema načina da se presretne”. Dodao je da je riječ o “golemom uspjehu” i da sustav ima “značajno veću snagu” od interkontinentalne rakete Sarmat.

Kremlj ističe mogućnost napada na obalne ciljeve i stvaranja radioaktivnog vala koji bi učinio gradove nenastanjivima, dok ruski mediji tvrde da sustav može postići brzinu do 200 km/h te ima neograničen domet. Putinov nastup dolazi u trenutku pojačanih tenzija sa SAD-om i paralelno s hvaljenjem testa krstareće nuklearne rakete Burevestnik.

No, vojni analitičar Tonči Tadić upozorava da je velik dio ove retorike “ruski PR”. “Ljudi piju te Putinove priče... Pri tome se zaboravlja da tsunamije obično izazivaju potresi ili velika podvodna klizišta”, poručuje Tadić, naglašavajući da je nuklearna eksplozija “uvijek točkasta” i ne može pokrenuti masivne vodene mase potrebne za tsunami velikih razmjera.

Dodaje i brojke: “Potres magnitude 4.0 jednak je jednoj kilotoni TNT-a, 5.0 oko 32 kilotone, a 6.0 oko 1 megaton. Za potres i tsunami kao u Fukushimi od 9.1 Richtera potrebna je eksplozija od 45.000 megatona – više od kompletnog ruskog nuklearnog arsenala.”

Foto: screenshot/tablica

Tadić zaključuje da, iako je Posejdon potencijalno opasno strateško oružje, “priče o nuklearnom tsunamiju” služe prvenstveno zastrašivanju javnosti, a ne predstavljaju realističan vojni scenarij.