'NUKLEARNA EKSPLOZIJA JE DRUGAČIJA'

Hrvatski stručnjak o Putinovom 'Posjedonu': Za tsunami tipa Fukushime treba eksplozija cijelog ruskog nuklearnog arsenala

Foto: Reuters/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Eva Berišić
30.10.2025.
u 20:37

“S druge strane treba svima biti jasno da potresi koji izazivaju masivne tsunamije oslobađaju goleme količine energije, daleko veće od nuklearnih bombi,” komentirao je Tadić.

Objave ruskog predsjednika Vladimira Putina o prvom uspješnom testiranju nuklearnog supertorpeda Posejdon i mogućnosti “nuklearnog tsunamija” ponovno su uzburkale međunarodnu scenu. Govoreći u vojnoj bolnici u Moskvi, Putin je poručio kako je Posejdon “prvi put putovao isključivo na nuklearni pogon” te ga opisao kao oružje za koje “nema načina da se presretne”. Dodao je da je riječ o “golemom uspjehu” i da sustav ima “značajno veću snagu” od interkontinentalne rakete Sarmat.

Kremlj ističe mogućnost napada na obalne ciljeve i stvaranja radioaktivnog vala koji bi učinio gradove nenastanjivima, dok ruski mediji tvrde da sustav može postići brzinu do 200 km/h te ima neograničen domet. Putinov nastup dolazi u trenutku pojačanih tenzija sa SAD-om i paralelno s hvaljenjem testa krstareće nuklearne rakete Burevestnik.

No, vojni analitičar Tonči Tadić upozorava da je velik dio ove retorike “ruski PR”. “Ljudi piju te Putinove priče... Pri tome se zaboravlja da tsunamije obično izazivaju potresi ili velika podvodna klizišta”, poručuje Tadić, naglašavajući da je nuklearna eksplozija “uvijek točkasta” i ne može pokrenuti masivne vodene mase potrebne za tsunami velikih razmjera.

Dodaje i brojke: “Potres magnitude 4.0 jednak je jednoj kilotoni TNT-a, 5.0 oko 32 kilotone, a 6.0 oko 1 megaton. Za potres i tsunami kao u Fukushimi od 9.1 Richtera potrebna je eksplozija od 45.000 megatona – više od kompletnog ruskog nuklearnog arsenala.”

Foto: screenshot/tablica

Tadić zaključuje da, iako je Posejdon potencijalno opasno strateško oružje, “priče o nuklearnom tsunamiju” služe prvenstveno zastrašivanju javnosti, a ne predstavljaju realističan vojni scenarij.

KR
Krug
21:26 30.10.2025.

nakon poziva Putina da novinari posjete Pokrovsk, ukrajinski ministar vanjskih poslova G. Tikhiy je podsjetio novinare da se bez dozvole ukrajinske vlade ne smiju posjetiti ukrjinski teritorij koji je pod kontrolom rukske vojske. Izgleda da se boje što bi preostali građani Pokrovska mogli reći o ukrjinskoj vojsci.

KR
Krug
21:22 30.10.2025.

U regiji Belgorod, u Šebekinu, jedan je muškarac poginuo u napadima ukrajinskih FPV dronova na proizvodno poduzeće, a troje drugih je ozlijeđeno. U selu Zamostje, dron je napao komercijalni objekt, ozlijedivši 2 žene. U selu Nižnje Berezovo-Vtoroe, ukrajinski FPV dron detonirao je na tlu, ozlijedivši jednog muškarca. Dva su civila ozlijeđena u selu Novaja Tavolžanka. Pod napadom su Jasne Zori, Maksimovka, Bezljudovka, Beljanka, Grajvoron, Gora-Podol, Golovčino, Bessonovka, Iljok-Košari, Borki, Zamostje. U selu Borisovka, ukrajinski dron je napao crkvu Navještenja Presvete Bogorodice.

Avatar Moloh
Moloh
20:41 30.10.2025.

Ajmo ruski trolovi..

