FOTO Kakvo je to rusko 'superoružje' koje može izazvati radioaktivni tsunami: Nema načina da se presretne?

Kada je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio da su prvi put uspješno testirali superautonomni torpedo na nuklearni pogon Posejdon, opisujući ga kao oružje koje "nema načina da se presretne", ta vijest je odjeknula u javnosti. A zanimljivo je da je to došlo samo par dana nakon što je Putin pohvalio testiranje krstareće rakete Burevestnik na nuklearni pogon. Objave o moćnom ruskom oružju, dolaze u trenutku pojačanih napetosti. Govoreći na sastanku s ranjenim vojnicima u moskovskoj vojnoj bolnici, Putin je rekao da je Posejdon u utorak, 28. listopada, prvi put putovao isključivo na nuklearni pogon. "To je ogroman uspjeh", naglasio je. Prema njegovim riječima, on je "neusporediv po brzini i dubini", a njegova nuklearna bojeva glava ima "značajno veću snagu" od one na interkontinentalnoj balističkoj raketi Sarmat. Nuklearni reaktor Posejdona, dodao je, 100 puta je manji od onih koji pokreću ruske podmornice. Posejdon, navodno prvi put predstavljen u Putinovom govoru o stanju nacije 2018., dizajniran je za napad na obalne ciljeve. Ruski mediji ga opisuju kao oružje sposobno izazvati radioaktivni tsunami koji bi kontaminirao velika područja i učinio ih neupotrebljivima desetljećima. Putin nije otkrio lokaciju testa niti dodatne tehničke detalje, piše Independent.

Kremlju bliski mediji, kako piše Euronews, tvrde da je Posejdon dizajniran za brzinu do 200 kilometara na sat. Poznat u NATO-u kao "Kanyon", a prije u Moskvi kao "Status-6", dug je 20 metara, promjera 1,8 metara i težak 100 tona, prema ruskim medijima. Moskva tvrdi da zbog nuklearne energije koja daje neograničen domet, brzina i dubina otežavaju njegovo lociranje. Posejdon je jedno od šest novih oružja, nazvanih "super oružje", koje je ruski predsjednik spomenuo u svom govoru o stanju nacije 2018. godine. Otkad je 2018. godine najavio šest oružje, uključujući Posejdon i Burevestnik, Putin je arsenal opisao kao odgovor na američku strategiju izgradnje raketnog obrambenog štita.

Podsjetimo, Putin je otkrio i nove informacije o krstarećoj raketi Burevestnik takozvanoj 'leteći Černobil'. Prema izvješću načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Rusije, generala Valeryja Gerasimova, raketa je 21. listopada preletjela 14.000 kilometara tijekom 15-satnog leta, koristeći nuklearno gorivo i izvodeći manevre za izbjegavanje protuzračnih sustava. "Njezin nuklearni reaktor je 1000 puta manji od onog na podmornici", rekao je Putin, naglašavajući da se pokreće "u minutama" i da ima neograničen domet.

Putinova najava dolazi u trenutku diplomatske krize s Washingtonom. Predsjednik Trump nedavno je otkazao planirani summit u Budimpešti i uveo prve velike sankcije protiv Rusije od povratka u Bijelu kuću. Rusija i dalje inzistira na maksimalističkim zahtjevima u pregovorima o Ukrajini, uključujući potpuno povlačenje ukrajinskih snaga s okupiranih teritorija i trajnu neutralnost Kijeva. Putin je više puta od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. upozoravao da je Moskva spremna upotrijebiti "sva sredstva" za obranu svojih interesa. Ovi testovi, prema analitičarima, predstavljaju nuklearnu demonstraciju snage usmjerenu prema Zapadu, posebno u kontekstu Trumpove politike "pritiska prije pregovora".

Ruski stručnjaci tvrde da su oba sustava sada "u završnoj fazi razvoja" i da će uskoro ući u operativnu upotrebu. Međutim, zapadni obavještajni izvori upozoravaju da su prethodni testovi Posejdona i Burevestnika nailazili na tehničke poteškoće, uključujući probleme s nuklearnim reaktorima.