Hrvatski stručnjaci o priznanju Palestine: 'Opasno je jer upućuje na zaključak da se terorizam ipak isplati'

Četvero hrvatskih intelektualaca i jedna aktivistica uime inicijative Nepokorena Palestina komentiralo je u ponedjeljak za Večernji list val priznanja Palestine kao samostalne države, koji je započeo formalnim priznanjem od strane Velike Britanije, Kanade, Australije i Portugala u nedjelju i nastavio se u ponedjeljak priznanjem od strane Francuske i još nekih zemalja. U Ujedinjenim narodima u New Yorku održana je Međunarodna konferencija o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog plana, na kojoj sudjeluje i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, iako Hrvatska nije među europskim zemljama koje sudjeluju u ovom valu priznanja Palestine.

- Smatram da je to krivi potez - komentira val priznanja Ivo Goldstein, povjesničar i bivši hrvatski veleposlanik u Parizu. - Priznanje mora biti dio jednog mirovnog procesa u kojem će se druga strana obvezati na poštivanje granica Izraela i odustajanje od terorizma. Ovakvo priznanje, bez ikakvih preduvjeta za drugu stranu, Hamas i druge radikalne i terorističke opcije u muslimanskom svijetu doživljavaju kao pobjedu. I oni će nastaviti i dalje. I to nije samo stvar u Izraelu i u toj regiji, nego i diljem svijeta. Žao mi je da to jedan dio zapadne diplomacije ne vidi. Povijest izraelsko-palestinskog sukoba nije počela izraelskom opsadom Gaze. Ona je vrlo duga i bilo je, i ima, ružnih stvari i s jedne i s druge strane - dodaje Goldstein.

Božo Kovačević, bivši ministar zaštite okoliša i bivši veleposlanik Hrvatske u Moskvi, razmišlja drukčije: - Mislim da je to zakašnjeli korak, kojim lideri zapadnih zemalja pokušavaju oprati obraz. Slijedeći politiku SAD-a i slijedeći interese koji su povezani uz prodaju oružja Izraelu, zapadne zemlje toleriraju genocidnu politiku Netanyahuove vlade. Posljedica takvog stava je potpuni gubitak kredibiliteta kolektivnog zapada u očima ostatka svijeta. Ovaj val priznanja treba tumačiti kao pokušaj rehabilitacije narušenog imidža zapada. I djelomično kao odgovor na pritisak javnosti u tim zemljama. Ali, dok SAD ne promijene svoj odnos prema Netanyahuu, sve to zajedno neće rezultirati poboljšanjem položaja Palestinica ni u Gazi i na zapadnoj obali - komentira Božo Kovačević.

Politolog i povjesničar Boris Havel smatra da je priznanje Palestine nelogično, sramotno i opasno: - Nelogično zato što u ovom trenutku ne postoje nikakvi uvjeti za izgradnju te države. Sramotno jer je ova odluka u stanovitoj mjeri odraz antisemitizma, pa i ako se on očituje u obliku anticionizma. A opasno jer upućuje na zaključak da se terorizam ipak isplati - kaže Havel.

Tonči Tadić, znanstvenik i komentator geopolitičkih događaja, smatra da su Francuska, Velika Britanija i druge zemlje u ovom valu priznanja Palestine svjesne da to čine pod pritiskom javnosti i da to vjerojatno neće promijeniti puno toga na terenu.

- Prvo je pitanje može li se Palestina priznati, odnosno je li ona entitet koji se može priznati kao država. To definira konvencija iz Motevidea, koja kaže da nešto, da bi bilo država, mora imati stalan teritorij, stalno stanovništvo, demokratski biranu vlast, i sposobnost vođenja međunarodne politike. Naravno, Palestina može održati izbore i može voditi međunarodnu politiku, ali što se prve dvije točke tiče: ako to ne zadovoljava Palestina, onda to ne zadovoljava ni Izrael. Jer, ni Izrael nema stalne granice i stalno stanovništvo - komentira Tonči Tadić.

U ratu koji Izrael vodi s ciljem uništenja Hamasa, a koji je pokrenut nakon brutalnih napada te terorističke napade na Izrael 7. listopada 2023., stradalo je oko 65 tisuća stanovnika Gaze, prema često citiranim podacima iz same Gaze. Neovisno istražno povjerenstvo UN-a prošloga je tjedna zaključio da Izrael u Gazi provodi genocid protiv palestinskog stanovništva.

Iz građanske inicijative Nepokorena Palestina, komentar vala priznanja komentirala nam je Maja Osmančević.

- Liberalna priznanja državnih struktura ne znače ništa u jeku genocida čiji se kraj ne nazire, pogotovo kad ta priznanja dolaze od zemalja koje nastavljaju profitirati od prodaje oružja i nadzorne tehnologije Izraelu. Palestinkama i Palestincima nisu potrebne simboličke geste s figom u džepu dok ih se ubija kao životinje u uživo prijenosu. Potreban im je hitan embargo na trgovinu oružjem s Izraelom i zapravo prekid svih trgovinskih i diplomatskih odnosa s Izraelom dokle god potonja doseljenička kolonija ne prekine svoju genocidnu etnonacionalističku politiku i ilegalnu okupaciju palestinskih teritorija, kao što je to uostalom zaključio i Međunarodni sud u Haagu. Sve drugo je premalo, prekasno. Umjesto beskičmenjačkog praćenja poteza "najjednakijih životinja" međunarodne zajednice, od vladajućih i opozicije podjednako očekujemo konkretne poteze usmjerene na hitno zaustavljanje genocida i otvaranje granica Pojasa Gaze za neometan ulazak humanitarne pomoći, goriva, hrane i kadrova svih profila, osobito liječnika, za pomoć stanovnicima Gaze. Umjesto priznanja na papiru, potrebno je priznanje na terenu - poručuje Maja Osmančević ispred inicijative Nepokorena Palestina.