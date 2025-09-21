Naši Portali
Lavina se zakotrljala: I Portugal priznao palestinsku državu

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.09.2025.
u 23:09

Portugal je priznao Palestinu nakon što su to u nedjelju učinile Velika Britanija, Kanada i Australija

Portugalski ministar vanjskih poslova Paulo Rangel u nedjelju je rekao da je njegova zemlja priznala državu Palestinu.

"Priznanje države Palestine ostvarenje je temeljne, konstantne linije portugalske vanjske politike", rekao je Rangel novinarima u sjedištu portugalske misije pri Ujedinjenim narodima u New Yorku.

Rekao je da se "Portugal zalaže za rješenje dvije države kao jedinom putu prema pravednom i trajnom miru, za hitno primirje", dodavši da Hamas "ne može imati nikakav oblik kontrole u Gazi ili izvan nje" te je pozvao na puštanje svih talaca.

Rangel je također rekao da priznanje države Palestine "ne briše humanitarnu katastrofu u Gazi". Također je osudio glad i uništenje u Gazi, te "širenje izraelskih naselja na Zapadnoj obali."

Portugal je priznao Palestinu nakon što su to u nedjelju učinile Velika Britanija, Kanada i Australija.
Avatar ..zidam_spremno.
..zidam_spremno.
23:59 21.09.2025.

Mozete vi “priznavati” Palestinu koliko god hocete. Netanyahu ce anektirati Gazu i Zapadnu obalu. Trump nece mrdnuti prstom da ga u tome sprijeci. Sve drugo je samo nebitni folklor.

