Netanyahu: Palestinske države neće biti!; Njegovi ministri: Vrijeme je, anektirajmo ih!

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu oštro je reagirao na odluku Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i Australije da priznaju Palestinu kao državu. „Palestinske države neće biti“, poručio je u video obraćanju objavljenom na društvenim mrežama.

Dodao je kako lideri koji su se odlučili na taj potez „nagrađuju terorizam nakon strašnog masakra 7. listopada“. „Palestinska država neće biti uspostavljena zapadno od Jordana“, naglasio je Netanyahu, istaknuvši kako je godinama odolijevao pritiscima i sprječavao, kako kaže, „uspostavu terorističke države“.

Premijer se pritom pohvalio širenjem izraelskih naselja: „Udvostručili smo broj židovskih naselja u Judeji i Samariji – i tim putem ćemo nastaviti.“ Najavio je i odgovor na, kako ga je nazvao, „najnoviji pokušaj nametanja terorističke države u srcu naše zemlje“, nakon što se vrati iz SAD-a gdje sudjeluje na zasjedanju Opće skupštine UN-a.

Reakcije u Izraelu podijeljene

Netanyahuuva izjava izazvala je snažne reakcije unutar Izraela.

Dvojica najtvrđih članova vlade, ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir i ministar financija Bezalel Smotrich, pozvali su na uvođenje izraelskog „suvereniteta“ nad Zapadnom obalom. Obojica su poznati ultranacionalisti i sami žive u naseljima na okupiranom području, a Velika Britanija ih je ranije sankcionirala zbog poticanja nasilja nad Palestincima.

Priznanje palestinske države od strane Britanije, Kanade i Australije zahtijeva hitan odgovor: trenutnu aneksiju Judeje i Samarije (nazivi koje Izrael koristi za okupiranu Zapadnu obalu) -poručio je Itamar Ben Gvir. Pozvao je i na - potpuno ukidanje Palestinske uprave.

S druge strane, oporbeni čelnik Yair Lapid ocijenio je odluke Londona i drugih zemalja „pogrešnim korakom“, ali odgovornost za situaciju svaljuje na premijera. „Funkcionirajuća izraelska vlada to je mogla spriječiti“, poručio je Lapid.

„Vlada koja nam je donijela najveću sigurnosnu katastrofu u našoj povijesti sada nas dovodi i do najteže diplomatske krize ikada“, napisao je na mreži X.

Predsjednik stranke Demokrati Yair Golan poručio je da je jednostrano priznanje Palestine „težak politički poraz Netanyahua i Smotricha, ali i destruktivan potez za sigurnost Izraela“.