Hrvatski potrošači najčešće biraju bijela vina, a najveće povjerenje daju vinima iz Dalmacije

Vino zauzima važno mjesto u hrvatskoj gastronomskoj i enološkoj tradiciji, potvrdilo je i istraživanje magazina Ja Trgovac i agencije Hendal. Vino pije čak 81% hrvatskih građana. Svakodnevno ga konzumira 6% ispitanika, dok njih 18% vino pije barem jednom tjedno. Gotovo jednak udio građana, njih 19%, navodi da vino konzumira barem jednom mjesečno. Nešto više, 21%, vino pije isključivo u posebnim prilikama, dok ga 17% građana konzumira rijetko. S druge strane, 19% ispitanika ističe kako uopće ne pije vino, što znači da četiri od pet hrvatskih građana ipak posežu za ovim pićem.

Kada je riječ o vrsti vina, hrvatski potrošači najviše preferiraju bijelo vino, koje je prvi izbor za polovicu ispitanika (50%). Crno vino najčešće bira 42% potrošača, dok je roze vino omiljeno kod 8% hrvatskih konzumenata. Istraživanje je također pokazalo izrazitu sklonost domaćim vinima. Čak 90% hrvatskih potrošača izjavljuje kako radije bira vina domaćih proizvođača, dok svega 10% prednost daje uvoznim vinima. Ovakav rezultat potvrđuje snažno povjerenje potrošača u kvalitetu hrvatskih vinskih etiketa, ali i važnost domaće proizvodnje na tržištu vina, ističe se u istraživanju.

Analizirala se i popularnost pojedinih hrvatskih vinskih regija. Najveći broj potrošača prednost daje vinima iz Dalmacije, koju bira 39% ispitanika. Slijede vina iz Slavonije s udjelom od 26% te Istre, koju preferira 22% potrošača. Vina iz Hrvatskog zagorja najčešći su izbor za 10% ispitanika, dok Moslavinu bira 2% hrvatskih konzumenata.