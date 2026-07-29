Margherita i Bresaola potvrdile kako pizza i vino otkrivaju nove okuse

Pizza i vino možda na prvi pogled nisu klasičan gastronomski spoj, no upravo je to želio dokazati novi eno-gastro projekt "Vino uz pizzu" koji su osmislili Renata Cisar i Mustafa Topčagić po uzoru na uspješni koncept "Vino uz žlicu". Premijerno izdanje održano je u bistrou Kaktus u Velikoj Gorici, gdje su pažljivo odabrane pizze, vina, craft destilati i vrhunski domaći proizvodi pokazali kako i jedno od najomiljenijih jela na svijetu može postati dio vrhunskog gastronomskog iskustva.

Bistro Kaktus već 34 godine jedno je od najprepoznatljivijih gastronomskih odredišta Velike Gorice. Vlasnik Saša Haluga tijekom godina izgradio je reputaciju mjesta poznatog po pizzama iz krušne peći, burgerima i meksičkim specijalitetima. Zahvaljujući položaju svega nekoliko kilometara od zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman, Kaktus je omiljeno mjesto i brojnim putnicima koji prije ili nakon leta traže ukusan obrok i okrjepu uz čašicu kvalitetnog pića.

Foto: Julio Frangen

Gastronomsko druženje počelo je uz pizzu margherita (rajčica, mozzarella fior di latte, bosiljak, maslina) uz koju su gosti kušali koktel s ginom Clitoria Blue iz velikogoričke craft destilerije Dum2Spirits, karakterističan po tome što poprima plavu boju kada se pomiješa s kiselim medijem kao što je tonik. Pokazao se izvrsnom kombinacijom osvježavajući nepca između zalogaja margherite koju je pripremio Kaktusov pizzaiolo Matej Topić, prošlogodišnji pobjednik Caputo Pizza Cupa u Poreču, osvojivši titulu upravo s tom jednom od najjednostavnijih, ali i najzahtjevnijih pizza.

Ovaj izvrstan uvod u večer nastavljen je slijedom s miješanom pizzom uz Pinot gris 2025 vinarije Kos-Jurišić iz Nespeša u zelinskom vinogorju. Bogatstvo nadjeva – rajčice, šunke, mozzarelle fior di latte, šampinjona i ostalih sastojaka – tražilo je vino dovoljno svježe, ali i dovoljno ozbiljno da prati intenzitet okusa. Sivi pinot pokazao se odličnim izborom zahvaljujući voćnosti, ugodnim kiselinama i skladnoj punoći koja je povezala sve elemente pizze u profinjen pairing. Vino se odlikuje intenzivnim i profinjenim mirisom suhe jabuke, marelice i smokve, uz diskretne note vanilije i cimeta. Vinarija Kos-Jurišić njeguje obiteljsku tradiciju vinarstva proizvodeći još kraljevinu, graševinu, chardonnay, muškat žuti i kerner. Na vrhu njihova vinorodnog brijega nalazi se Wine Paradise, jedna od atraktivnijih destinacija Zelinske vinske ceste, koja gostima nudi degustacije vina s pogledom na Sljeme, smještaj usred vinograda te bogatu gastronomsku ponudu.

Foto: Julio Frangen

Uz domaće lepinje i pizze posluženo je šampionsko Varaždinsko bučino ulje PPP-a Jurica Cafuk iz Domitrovca u sklopu općine Vidovec u Varaždinskoj županiji. Ovo vrhunsko bučino ulje, koje nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, predstavila je vlasnica gospodarstva Marija Cafuk. Peta je generacija obitelji koja uzgaja čuveno Varaždinsko zelje i čuvarica sjemena Varaždinskog zelja, proizvoda s oznakom izvornosti. Uz zelje i krumpir, obitelj Cafuk značajni su proizvođači i Varaždinskog bučinog ulja koje osvaja najviša priznanja za kvalitetu, a godišnje proizvedu oko 1000 litara. Puno vitamina, minerala i antioksidansa, bučino ulje poznato je po blagotvornom utjecaju na zdravlje i kao idealan dodatak mnogim kulinarskim kreacijama. Njegova intenzivna orašasta aroma, punoća okusa i karakteristična tamnozelena boja još jednom su potvrdili zašto je Varaždinsko bučino ulje među najboljim i najcjenjenijim u Hrvatskoj i mnogo šire.

Uzvanicima je na kušanje ponuđeno i istarsko ekstradjevičansko maslinovo ulje OPG-a Anđelo Štefanić iz Štefanića pokraj Motovuna. Vlasnik Denis Štefanić predstavio je svoja ulja Bianchera (Istarska bjelica s notama zelene jabuke, badema i tek pokošene trave), Buža (bogatog voćnog mirisa uz suptilan papreni završetak), Leccino (blagog, ali složenog okusa uz note zrelog voća i začinskih biljaka) i Limolivo – savršene harmonije voćnog okusa masline i svježih citrusa. Ovo vrhunsko nagrađivano ulje, koje i izvan Hrvatske osvaja zlatne medalje, proizvodi se od najfinijih maslina iz njihova maslinika od 1500 stabala, a obitelj svake godine širi nasade. Svježina, izražena voćnost, note zelene masline i uravnotežena pikantnost fino su se uklopile uz lepinje i pizze te pokazale kako je kvalitetno maslinovo ulje neizostavan dio svake autentične gastronomske priče.

Foto: Julio Frangen

Treći slijed donio je pizzu Bresaola uz Savoy Rosé 2025 vinarije Belje. Nježna sušena govedina, rikola, parmezan, dinja, pepper drops, tostirani lješnjak, burrata i aceto krema fino su se isprepleli s voćnim, svježim i elegantnim roséom. Savoy Rosé donio je note jagode, maline i crvenog bobičastog voća koje su dodatno naglasile profinjenost pizze, stvarajući najbolji spoj ove večeri, prema izboru gastro novinara. Predstavnik Belja, Robert Moržan, istaknuo je kako je riječ o vinu koje zahvaljujući svojoj svježini i izraženoj voćnosti izvrsno prati širok raspon ljetnih i mediteranskih jela. Linija Sávoj (u kojoj su još Blanc, Rouge, Orange i Graševina) novi je brend vinarije Belje, nazvan po princu Eugenu Savojskom, koji je početkom 18. stoljeća postavio temelje organiziranog vinogradarstva u Baranji. Linija je zamišljena kao moderna, s pristupačnim vinima za svakodnevno uživanje, s naglašenim voćnim karakterom. Vinarija Belje ima nešto više od 500 hektara vinograda na Banovom brdu u Baranji. Grožđe dolazi isključivo iz njihovih vinograda, a vina dozrijevaju i u 500 godina starom podrumu u Kneževim Vinogradima. Posljednjih godina Belje je napravilo velik iskorak u premium segmentu, zadržavši osnovne linije koje nude vrlo dobar omjer cijene i kvalitete.

Tijekom večeri predstavljen je AVA.LIT, programski sustav za ugostiteljstvo s modulima prilagođenima različitim djelatnostima. Predstavnik tvrtke Utiliter Roberto Radelić istaknuo je da je riječ o cjelovitom i prilagodljivom rješenju namijenjenom svima – od kioska brze hrane, kafića i restorana do fitness-centara i hotela. Sustav omogućuje evidenciju radnog vremena, naručivanje i naplatu hrane i pića, upravljanje zalihama te je prilagođen radu stranih zaposlenika zahvaljujući višejezičnom sučelju. Tvrtka Utiliter, osnovana u Varaždinu s uredima u Zagrebu i Splitu, nalazi se među 50 najbrže rastućih IT tvrtki u Srednjoj Europi prema Deloitteu.

Foto: Julio Frangen

Za kraj večere poslužen je tiramisu uz kupažu Traminca i Rumenog muškata 2024. (50:50) slovenske vinarije Puklavec Family Wines. Aromatične sorte s cvjetnim, voćnim i začinskim notama izvrsno su pratile kremastu teksturu deserta, a prirodna slatkoća vina zaokružila je završetak večere. Enologinja Darija Peček istaknula je da traminac donosi raskoš i začinske arome, dok žuti muškat vinu daje svježinu. Puklavec Family Wines, sa sjedištem u Ormožu, obrađuje oko 470 hektara vlastitih vinograda u vinogorju Jeruzalem-Ormož te izvozi vina u više od 20 zemalja. Na ovogodišnjem Decanteru proglašena je najnagrađivanijom slovenskom vinarijom sa šest osvojenih medalja.

Prvo izdanje projekta "Vino uz pizzu" završilo je ondje gdje je i počelo – uz limoncello destilerije Dum2Spirits, poslužen kao dižestiv u dobro ohlađenim čašicama. Bio je to elegantan završetak večeri koja je potvrdila da vrhunska vina i destilati mogu biti izvrstan pratitelj i jednostavnog, ali kreativno osmišljenog jela poput pizze.