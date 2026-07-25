Karta Europe izazvala burnu raspravu: Sve zemlje bivše države izabrale su isto

Jedna karta koja je objavljena na Facebooku, otkriva iz kojih zemalja Europljani smatraju da dolaze 'najprivlačniji ljudi'. Rezultati su pokazali zanimljive razlike i brzo su se proširili. Prema autoru mape, rezultati se temelje na anketi u kojoj je sudjelovalo 35.000 ljudi iz 28 zemalja. Pitanje je glasilo: 'Koja zemlja, po vašem mišljenju, ima najprivlačnije ljude?'. Karta prikazuje jasnu pobjedu Italije. Kao izvor, navodi se agencija za ispitivanje javnog mnijenja OpinionWay (European Survey 2024).

Stanovnici brojnih zemalja najčešće su kao najprivlačnije izdvojili upravo Talijane. Zapad Europe imao je drugačiji izbor. Španjolska je zauzela prvo mjesto kod ispitanika iz Francuske, Velike Britanije, Irske i Grčke, što pokazuje da ukusi nisu svugdje isti.Zanimljivi rezultati pojavili su se i na jugu kontinenta. Dok su mnoge europske zemlje birale svoje susjede, Španjolska i Portugal nisu glasali za nijednu europsku naciju. Španjolci su kao najprivlačnije izdvojili Argentince, a Portugalci Brazilce. Poseban slučaj bila je Švedska, gdje su ispitanici pokazali dozu 'samoljublja', najveći broj njih glasao je upravo za svoju zemlju.

Najviše pažnje privukli su rezultati iz regije. Ljudi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Slovenije imali su potpuno isti izbor, za najprivlačnije ljude izdvojili su Talijane. Budući da podaci datiraju iz 2024. godine, moguće je da bi novo ispitivanje pokazalo drugačije rezultate i promjene u stavovima ljudi, piše Telegraf.rs.