JD Vance dobio četvrto dijete, stručnjaci analizirali ime koje je dao sinu: 'Bio je iznenađenje'

Američki potpredsjednik JD Vance i druga dama Usha Vance dobili su četvrto dijete 19. srpnja. Nakon dječaka Ewana i Viveka te djevojčice Mirabel, par je sina nazvao Alec Neel Vance. HuffPost je analizirao ime koje su supružnici odabrali za sina te utvrdio kako je ono u SAD-u bilo na vrhuncu popularnosti 1995. godine.

"Alec je svakako bio iznenađenje. Već dugo nisam čula da je odabrano za bebu", komentirala je Sophie Kihm, glavna urednica Nameberryja za HuffPost. Taj portal posvećen imenima za bebe previđa kako će popularnost imena Alec nastaviti padati, unatoč tome što je potpredsjednik tako nazvao sina. "Kao i imena ostale Vanceove djece, Alec ima pozitivno značenje - ‘branitelj ljudi'. Sva imena potječu iz drevnih jezika i tradicionalna su, a istovremeno ostaju neuobičajena“, rekla je Kihm.

Radeći s obiteljima čiji izbor djetetova imena podliježe javnoj procjeni, konzultantica za imena Taylor Humphrey vjeruje da je riječ o odluci koja političarima pruža priliku da izgrade odnos s biračima. "Imena beba otkrivaju najdublje vrijednosti roditelja", navela je te dodala: "To je jedan od načina na koji političari i poslovni magnati mogu izgraditi povjerenje. Ime Alec opisala je kao solidno, no dodala kako Alec Neel djeluje pomalo oštro. Istakla je kako bi ona, da je konzultirana, predložila produženu verziju imena, odnosno Alexander.

Abby Sandel, autorica bloga o imenima Appellation Mountain, napomenula je da par miješa svoje kulture pri biranju imena djece: "Gotovo se čini kao da su izmjenjivali za svoje prvo dvoje djece - ime potpuno s tatine strane, a zatim jedno koje je više povezano s majčinom pozadinom. Kći Mirabel Rose miješa obje kulture. Alec Neel je još jedna dobra ravnoteža obje tradicije."