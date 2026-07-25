Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STIGLA PRINOVA

JD Vance dobio četvrto dijete, stručnjaci analizirali ime koje je dao sinu: 'Bio je iznenađenje'

Event to mark Military Mother's Day at the White House in Washington, DC
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
25.07.2026.
u 18:24
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Radeći s obiteljima čiji izbor djetetova imena podliježe javnoj procjeni, konzultantica za imena Taylor Humphrey vjeruje da je riječ o odluci koja političarima pruža priliku da izgrade odnos s biračima

Američki potpredsjednik JD Vance i druga dama Usha Vance dobili su četvrto dijete 19. srpnja. Nakon dječaka Ewana i Viveka te djevojčice Mirabel, par je sina nazvao Alec Neel VanceHuffPost je analizirao ime koje su supružnici odabrali za sina te utvrdio kako je ono u SAD-u bilo na vrhuncu popularnosti 1995. godine. 

"Alec je svakako bio iznenađenje. Već dugo nisam čula da je odabrano za bebu", komentirala je Sophie Kihm, glavna urednica Nameberryja za HuffPost. Taj portal posvećen imenima za bebe previđa kako će popularnost imena Alec nastaviti padati, unatoč tome što je potpredsjednik tako nazvao sina. "Kao i imena ostale Vanceove djece, Alec ima pozitivno značenje - ‘branitelj ljudi'. Sva imena potječu iz drevnih jezika i tradicionalna su, a istovremeno ostaju neuobičajena“, rekla je Kihm.

Radeći s obiteljima čiji izbor djetetova imena podliježe javnoj procjeni, konzultantica za imena Taylor Humphrey vjeruje da je riječ o odluci koja političarima pruža priliku da izgrade odnos s biračima. "Imena beba otkrivaju najdublje vrijednosti roditelja", navela je te dodala: "To je jedan od načina na koji političari i poslovni magnati mogu izgraditi povjerenje. Ime Alec opisala je kao solidno, no dodala kako Alec Neel djeluje pomalo oštro. Istakla je kako bi ona, da je konzultirana, predložila produženu verziju imena, odnosno Alexander. 

Abby Sandel, autorica bloga o imenima Appellation Mountain, napomenula je da par miješa svoje kulture pri biranju imena djece: "Gotovo se čini kao da su izmjenjivali za svoje prvo dvoje djece - ime potpuno s tatine strane, a zatim jedno koje je više povezano s majčinom pozadinom. Kći Mirabel Rose miješa obje kulture. Alec Neel je još jedna dobra ravnoteža obje tradicije."
Općina pokupila ručnike i ležaljke s plaže pa mnoge oduševila: 'Bilo je i vrijeme'
Ključne riječi
JD Vance ime Usha Vance

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!