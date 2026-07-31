Strava kod Beograda: U kovčegu pronađeno tijelo mlade žene, tražili je pet dana

Jeziv prizor uznemirio je stanovnike beogradskog naselja Padinska skela, gdje je u jednom od kanala, pronađeno tijelo ženske osobe u kovčegu. Kako javlja Telegraf.rs navodno je riječ o ruskoj držvljanki koja je nestala 25. srpnja. Ljudmila T.K. se tu večer spremala za izlazak u klub, ali nije poznato da li je tamo i stigla. Posljednju poruku poslala je u 23.15 sati i od tada nije dostupna, a nije je bilo ni na društvenim mrežama. Njezina prijateljica rekla je za Telegraf.rs da, za prijavu nestanka policiji moraju pričekati da Interpol proslijedi prijavu koju je majka podnijela u Rusiji. Tijelo je prevezeno na obdukciju.

Blic javlja da je djevojk stara ko 28 godina, a zbog zločina je uhićen turski državljanin.