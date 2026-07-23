Odabrana je za kumu pa ostala zbunjena – mora li platiti djevojačku i još dati skup poklon? 'Nemoj biti glupa kao ja...'

Biti odabran za kumu ili kuma mnogima predstavlja veliku čast, ali uz tu ulogu često dolaze i pitanja o obvezama, organizaciji te, prije svega, novcu. Troškovi vjenčanja posljednjih su godina znatno porasli, a uz kuvertu i odjeću često se podrazumijevaju djevojačka večer, pokloni, dekoracije, prijevoz, smještaj i drugi izdaci. Upravo se zbog toga jedna korisnica Reddita obratila drugima za pomoć nakon što ju je prijateljica odabrala za kumu na vjenčanju. Kako, navodi, nije previše upoznata sa svadbenim običajima, zanimalo ju je što se zapravo očekuje od kume. "Očekuje li se od kume da organizira djevojačku i plati sve troškove? Ili to plaća mlada ili se dijeli pola-pola?", upitala je. Zanimalo ju je i koliko bi trebala staviti u kuvertu ako mladencima uz novac kupi i poseban poklon, primjerice zlatnu ogrlicu. Razmišljala je o iznosu od 600 do 700 eura, ali je priznala da pretpostavlja kako sve ovisi o dogovoru, bliskosti s mladom i financijskim mogućnostima.

Većina komentatora složila se da ne postoji univerzalno pravilo, ali i da bi kuma prije donošenja bilo kakvih odluka trebala otvoreno razgovarati s mladom o njezinim očekivanjima. "Ako te izabrala za kumu, značilo bi da ste bliske i da možete iskreno razgovarati o financijama pa bi bilo najbolje da se s njom dogovoriš", poručila joj je jedna korisnica. Dodala je da se osoba ne bi trebala sramiti priznati da si nešto ne može priuštiti te da pomoć ne mora uvijek biti financijska. Kuma, primjerice, može pomoći oko dekoracija, cvijeća, organizacije i drugih obveza koje mladenki olakšavaju pripreme. Jedna mladenka opisala je kako joj je kuma dala 500 eura te organizirala djevojačku večer, ali nije sama platila sve troškove. Pokrila je dekoracije i potrudila se urediti prostor. Ipak, najveću vrijednost nije vidjela u novcu. "Slušala je dok sam ja pizdila oko organizacije svadbe, išla sa mnom na probe vjenčanice i općenito bila uz mene, što je sveukupno bilo i više nego dovoljno", napisala je.

Druga korisnica, koja je nedavno bila kuma, ispričala je kako je mladenki unaprijed objasnila da je studentica i da može dati samo onoliko koliko joj mogućnosti dopuštaju. Osim 300 eura u kuverti, kupila je tortu, buket, čaše za mladenački stol i ukras za kosu te pomagala oko šminkanja i priprema. Ukupno je potrošila oko 550 eura, nakon čega su joj mladenci prigovorili da je dala previše i naglasili da je nisu izabrali za kumu zbog novca. "Ja sam dala koliko sam mogla i htjela. Netko će biti zahvalan samim time što si se pojavila ili si dao 100 ili 200 eura, a netko neće biti zahvalan ni da mu kupiš automobil", zaključila je. Upravo je financiranje djevojačke večeri izazvalo najviše rasprave. Nekoliko korisnica savjetovalo je da kuma može preuzeti organizaciju, ali ne i čitav račun. "Nemoj biti glupa kao ja i usudi se od svih cura tražiti novac. Neka svaka da 40 ili 50 eura pa se time kupi poklon i pokriju piće i hrana", napisala je jedna komentatorica koja je sama financirala gotovo cijelu djevojačku večer.

Drugi smatraju da je primjereniji iznos od 20 do 30 eura po osobi, dok bi veće troškove, poput najma kuće ili vikendice, trebala pokriti mladenka, osobito ako ona inzistira na skupljoj proslavi. "Očekuje se više da organiziraš djevojačku, ali suludo je da sama pokrivaš sve troškove. Obično sve pozvane daju 20 do 30 eura i time se pokriju smještaj, hrana i piće", stoji u jednom od komentara. Bilo je, međutim, i onih koji smatraju da uzvanice uopće ne bi trebale financirati djevojačku ili momačku večer. "Djevojačka i momačka su luksuz i to su mladenci dužni platiti. Vi eventualno možete pokriti neke usputne stvari vezane uz glazbu, dekoracije, hranu ili piće, ovisno o tome kako se tko osjeća", poručio je jedan korisnik. S tim se složila i žena koja je sa suprugom sama financirala obje proslave. "Moj jedini uvjet bio je: ako si to ne možemo sami priuštiti, nećemo ništa ni organizirati. Čak smo ljudima rekli da ne kupuju poklone i da samo dođu", napisala je.

Neke su korisnice upozorile i da djevojačka često nije jedini trošak koji gošće imaju tijekom sezone vjenčanja. Uz sudjelovanje u proslavi, moraju platiti kuvertu, odjeću, šminku, frizuru, prijevoz, a ponekad i smještaj. Jedna komentatorica navela je da je za nedavnu djevojačku trebala izdvojiti 60 eura, što joj je bilo pretjerano, premda je novac ipak dala kako ne bi ispalo da je škrta. Većina komentatora smatrala je da je 600 ili 700 eura vrlo izdašan poklon, čak i ako uz to ne kupi nakit. "Ako staviš u kuvertu 700 eura, ne trebaš nikakav nakit uz to", poručila joj je jedna korisnica. Druga joj je savjetovala da odabere jedno ili drugo. "Uz zlatnu ogrlicu ja ne bih dala još dodatan novac, pogotovo ne toliko. Izaberi ili jedno ili drugo", napisala je. Navela je da je svojoj prijateljici prije dvije godine dala 500 eura i personalizirani poklon, dok mladenka nije ni željela djevojačku večer. Iako su se iskustva i mišljenja razlikovala, gotovo svi sudionici rasprave složili su se oko jednoga: kuma ne bi smjela osjećati pritisak da troši više nego što si može priuštiti. Najvažniji su iskren razgovor, dogovor i podrška, a iznos u kuverti ne bi trebao biti mjerilo bliskosti ili prijateljstva.



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