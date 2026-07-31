Vlajčić: Cjelokupna domaća proizvodnja svinja ugrožena zbog nečijeg profita

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u Požegi je održao sastanak s predstavnicima Požeško-slavonske županije, jedinica lokalne samouprave i službi uključenih u borbu protiv afričke svinjske kuge (ASK). Istaknuo je kako je trenutačno stanje na području županije zadovoljavajuće, ali da nema mjesta opuštanju jer je virus i dalje prisutan u okolišu, osobito među divljim svinjama.

Prema njegovim riječima, sustav je na razini pripravnosti, a sve sastavnice kriznog stožera kontinuirano provode dogovorene mjere. - Zadovoljni smo koordinacijom županije, jedinica lokalne samouprave, civilne zaštite, policije, Državnog inspektorata i veterinarske inspekcije koja koordinira zaštitu naših svinjogojaca kako virus ne bi došao na ovo područje – rekao je Vlajčić.

Najavio je kako će idućeg tjedna krenuti pojačani nadzori veterinarske inspekcije u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, područjima u kojima je zabilježeno najviše slučajeva zaraze. Uz nadzore, provodit će se i pojačani odstrel divljih svinja, a ministar je poručio da je logistika za provedbu svih aktivnosti pripremljena. Posebno je upozorio da se bolest ne smije podcijeniti jer se zaraza i dalje pojavljuje u lovištima. Pozvao je sve koji borave u prirodi – od lovaca i šumara do poljoprivrednika, berača gljiva i rekreativaca – na oprez i pridržavanje propisanih mjera. – Rezervoar bolesti trenutačno je u lovištima i šumama. Izvješća s terena pokazuju da u zaraženim lovištima ima i uginulih divljih svinja, što znači da je bolest kontinuirano prisutna u okolišu – upozorio je ministar.

Vlajčić je upozorio i na problem ilegalnog uvoza i krijumčarenja svinjskog mesa, navodeći kako Ministarstvo zaprima dojave o takvim slučajevima, posebice u pojedinim ugostiteljskim objektima u Dalmaciji. Takve aktivnosti, naglasio je, predstavljaju ozbiljnu prijetnju hrvatskim proizvođačima. – Nerazumljivo je da se zbog nečijeg profita ugrožava cjelokupna hrvatska proizvodnja svinja. To je nelojalna konkurencija i stanje koje je neprihvatljivo zbog kratkoročne zarade – rekao je Vlajčić.

Dodao je kako se takvim postupcima ne krše samo hrvatski i europski propisi, nego se povećava i rizik od unošenja zaraznih bolesti. Pozvao je građane da prijavljuju sumnjive slučajeve, a svinjogojce da se dosljedno pridržavaju biosigurnosnih pravila. Ministar je istaknuo da država i dalje pruža potporu legalnim proizvođačima te da su osigurana sredstva za naknade štete, eutanaziju, repopulaciju, izgubljenu dobit zbog ograničenja prometa i druge troškove povezane s posljedicama bolesti. Prema njegovim riječima, u posljednje tri godine za programe pomoći svinjogojcima isplaćeno je 51 milijun eura. Dodao je kako se svakodnevno prate podaci s terena te da će nadležne službe nastaviti provoditi sve potrebne mjere kako bi se spriječilo širenje afričke svinjske kuge.