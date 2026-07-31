Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPASNA VRUĆINA

Ovo su današnji temperaturni rekorderi! U jednom gradu izmjereno je čak 38,5 °C

Toplinski val u Zagrebu i gradska svakodnevnica
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/7
Autor
Lorena Posavec
31.07.2026.
u 15:34
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Vrlo velika opasnost zbog toplinkog vala danas je proglašena za područja Knina i Rijeke, dok je velika opasnost na snazi za Zagreb, Gospić, Split i Dubrovnik

Hrvatsku je u četvrtak zahvatio još jedan izrazito vruć ljetni dan, a temperature su se već u ranim poslijepodnevnim satima u brojnim gradovima približile 40 stupnjeva. DHMZ je za danas najavio sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva, što potvrđuju i mjerenja u 14 sati. Prema podacima DHMZ-a, najtoplije je bilo u Kninu, gdje je izmjereno 38,5 stupnjeva, dok su vrlo visoke temperature zabilježene i na riječkom području. Na postaji Rijeka-aerodrom izmjerena su 38,3 stupnja, u samoj Rijeci 38,2, u Rašćanima 38,1, a u Bakru 38 stupnjeva. Među najtoplijim mjestima bio je i Pazin sa 37,9 stupnjeva.

Ovo su današnji temperaturni rekorderi! U jednom gradu izmjereno je čak 38,5 °C

U Sinju je u 14 sati izmjereno 37,6 stupnjeva, u Kukuljanovu 37,4, a u Imotskom 37,1 stupanj. Osijek-aerodrom i Ploče bilježili su 37 stupnjeva. Visoke temperature zabilježene su i u Zagrebu. Na Griču je izmjereno 36,7 stupnjeva, na zagrebačkom aerodromu 35,8, a na Maksimiru 34,8 stupnjeva. Po 36,7 stupnjeva izmjereno je i u Gradištu te Senju, dok su Beli Manastir i Zadar-aerodrom bilježili 36,5 stupnjeva. U Brestovcu je bilo 36,4, a u Lipiku, Rabu i na splitskom Marjanu 36,1 stupanj. Riječ je o temperaturama izmjerenima u četvrtak u 14 sati, a ne o konačnim najvišim dnevnim temperaturama, koje mogu biti zabilježene kasnije tijekom poslijepodneva. U centru Zagreba termometar na znaku jedne ljekarne pokazivao je čak 39 stupnjeva.

Zagreb: Stigao toplinski val
30.07.2026., Zagreb - Temperatura zraka u kasno popodnevnim satima u centru grada je 39 stupnjeva. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL

DHMZ je izdao i upozorenja na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje. Vrlo velika opasnost danas je proglašena za područja Knina i Rijeke, dok je velika opasnost na snazi za Zagreb, Gospić, Split i Dubrovnik. Za Osijek i Karlovac vrijedi upozorenje na umjerenu opasnost. Još nepovoljnije prilike očekuju se tijekom vikenda. U subotu i nedjelju vrlo velika opasnost od toplinskog vala prognozirana je za Zagreb, Knin, Rijeku, Split i Dubrovnik, dok bi početkom sljedećeg tjedna najviši stupanj upozorenja mogao ostati na snazi za Zagreb i Rijeku. 

Foto: DHMZ

Slično vrijeme očekuje se i sutra. Prema prognozi DHMZ-a, bit će pretežno sunčano i vrlo vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Poslijepodne će u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postojati vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar će biti slab, na istoku mjestimice umjeren jugoistočni, dok će na Jadranu u noći i ujutro puhati burin, a zatim ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se uglavnom od 14 do 19 stupnjeva, a na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva.

Teška nesreća na A1: Osoba nakon pada motocikla preminula
Ključne riječi
rekord dhmz vrućina temperatura zraka gradovi toplinski val

Komentara 2

Pogledaj Sve
DX
Dx
16:14 31.07.2026.

Kad metropola ima više aerodroma , onda im se daju imena da se zna o kojem je riječ. A obzirom da imamo i u Lučkom aerodrom , a bome i u zabokut, koji je skoro isto udaljen od rubnih djelova grada , onda je normalno da se da ime toj ustanovi , i to po velikanu koji je zaslužan za odlazak pola milijuna autohtonih Hrvata iz domovine.

MO
Moslavina
15:56 31.07.2026.

Koji je to zagrebački aerodrom. Aerodrom nosi ime Dr.Franjo Tuđman i nalazi se u Velikoj Gorici.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!