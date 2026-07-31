Hrvatsku je u četvrtak zahvatio još jedan izrazito vruć ljetni dan, a temperature su se već u ranim poslijepodnevnim satima u brojnim gradovima približile 40 stupnjeva. DHMZ je za danas najavio sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva, što potvrđuju i mjerenja u 14 sati. Prema podacima DHMZ-a, najtoplije je bilo u Kninu, gdje je izmjereno 38,5 stupnjeva, dok su vrlo visoke temperature zabilježene i na riječkom području. Na postaji Rijeka-aerodrom izmjerena su 38,3 stupnja, u samoj Rijeci 38,2, u Rašćanima 38,1, a u Bakru 38 stupnjeva. Među najtoplijim mjestima bio je i Pazin sa 37,9 stupnjeva.

Ovo su današnji temperaturni rekorderi! U jednom gradu izmjereno je čak 38,5 °C Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Sinju je u 14 sati izmjereno 37,6 stupnjeva, u Kukuljanovu 37,4, a u Imotskom 37,1 stupanj. Osijek-aerodrom i Ploče bilježili su 37 stupnjeva. Visoke temperature zabilježene su i u Zagrebu. Na Griču je izmjereno 36,7 stupnjeva, na zagrebačkom aerodromu 35,8, a na Maksimiru 34,8 stupnjeva. Po 36,7 stupnjeva izmjereno je i u Gradištu te Senju, dok su Beli Manastir i Zadar-aerodrom bilježili 36,5 stupnjeva. U Brestovcu je bilo 36,4, a u Lipiku, Rabu i na splitskom Marjanu 36,1 stupanj. Riječ je o temperaturama izmjerenima u četvrtak u 14 sati, a ne o konačnim najvišim dnevnim temperaturama, koje mogu biti zabilježene kasnije tijekom poslijepodneva. U centru Zagreba termometar na znaku jedne ljekarne pokazivao je čak 39 stupnjeva.

30.07.2026., Zagreb - Temperatura zraka u kasno popodnevnim satima u centru grada je 39 stupnjeva. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

DHMZ je izdao i upozorenja na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje. Vrlo velika opasnost danas je proglašena za područja Knina i Rijeke, dok je velika opasnost na snazi za Zagreb, Gospić, Split i Dubrovnik. Za Osijek i Karlovac vrijedi upozorenje na umjerenu opasnost. Još nepovoljnije prilike očekuju se tijekom vikenda. U subotu i nedjelju vrlo velika opasnost od toplinskog vala prognozirana je za Zagreb, Knin, Rijeku, Split i Dubrovnik, dok bi početkom sljedećeg tjedna najviši stupanj upozorenja mogao ostati na snazi za Zagreb i Rijeku.

Foto: DHMZ

Slično vrijeme očekuje se i sutra. Prema prognozi DHMZ-a, bit će pretežno sunčano i vrlo vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Poslijepodne će u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postojati vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar će biti slab, na istoku mjestimice umjeren jugoistočni, dok će na Jadranu u noći i ujutro puhati burin, a zatim ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se uglavnom od 14 do 19 stupnjeva, a na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva.