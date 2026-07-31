Najvažniji duhovni i domoljubni događaji kolovoza na Laudato televiziji

Kolovoz na Laudato televiziji započinje s prijenosom prvog dana 36. Mladifesta iz Međugorja, najvećeg međunarodnog molitvenog susreta mladih koji od 1. do 5. kolovoza okuplja desetke tisuća hodočasnika iz cijeloga svijeta. Gledatelji će svakodnevno moći pratiti izravne prijenose krunice, kateheza, svjedočanstava, euharistijskih slavlja, procesija i klanjanja, donoseći ozračje Međugorja u domove svih koji žele biti dio ovog jedinstvenog susreta vjere i zajedništva. Prvog dana Mladifesta, 1. kolovoza, na programu je i igrani film „Majka Cabrini”, dok se 4. kolovoza, na spomendan sv. Ivana Marije Vianneya, prikazuje film „Arški župnik”.

Početak kolovoza obilježit će i sadržaji posvećeni hrvatskoj slobodi, zahvalnosti i Domovinskom ratu. Uoči Dana pobjede gledatelji mogu pogledati koncert „Domovini s ljubavlju” Klape sv. Juraj HRM i Orkestra Hrvatske ratne mornarice, a 5. kolovoza, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, Laudato televizija donosi poseban domoljubni program. Uz završni dan Mladifesta i povratak emisije „Papa s nama”, prikazuju se koncert „Sve dok mi smo tu”, dokumentarni film „Istinom do pobjede – perom i kamerom kroz Domovinski rat”, blok domoljubnih pjesama te snimka koncerta „Domu mom 2025.”, posvećenog ljubavi prema domovini i zahvalnosti hrvatskim braniteljima.

Program se nastavlja 6. kolovoza prijenosom susreta pape s mladima u Asizu te svečanom svetom misom iz Kuće susreta Tabor na blagdan Preobraženja Gospodinova. Istoga dana prikazuje se i dokumentarni film Roberta Knjaza „50 godina Župe Duha Svetoga i 25 godina crkve Sveta Mati Slobode”, koji donosi priču o pola stoljeća života jedne zagrebačke župne zajednice. Dan poslije započinju svakodnevni prijenosi devetnice Velikoj Gospi iz Sinja, a večernji filmski termin donosi igrani film „Sveta Bernardica iz Lourdesa”. U subotu, 8. kolovoza, gledatelji mogu uživati u dokumentarnom filmu „U zemlji prve Ljubavi”, koji vodi na hodočašće kroz Svetu Zemlju.

U drugom dijelu mjeseca na rasporedu su nova epizoda podcasta „Oasis in tempore” (11. kolovoza) te emisija „Papa s nama” (12. kolovoza), dok 14. kolovoza, uoči svetkovine Velike Gospe, Laudato televizija izravno prenosi svetu misu iz Sinja te prikazuje dokumentarni film „Gospa Sinjska”, posvećen najvećem marijanskom svetištu Dalmacije i njegovoj bogatoj povijesti.

Središnji dio kolovoškog programa rezerviran je za Veliku Gospu, jednu od najvećih marijanskih svetkovina. 15. kolovoza gledatelji će moći pratiti jutarnju svetu misu iz Remeta te središnji prijenos procesije i euharistijskog slavlja iz Sinja. Blagdanski program donosi i dokumentarne filmove „Majka koja s neba silazi”, „Gospa Guadalupska” i „Pobjeda prečistog srca”, glazbeni blok najljepših marijanskih pjesama te večernji prijenos krunice i svete mise iz Međugorja. Dan završava spektaklom „Mirakul”, glazbeno-scenskom pričom o čudesnoj obrani Sinja i zagovoru Gospe Sinjske.

Uz prijenose, dokumentarne i igrane filmove, koncerte i posebne emisije, početak kolovoza na Laudato televiziji donosi sadržaj koji povezuje vjeru, molitvu, hrvatsku povijest i marijansku pobožnost, obilježavajući najvažnije duhovne i nacionalne trenutke ovoga dijela godine. Cijeli raspored i detaljni program nalazi se na Laudato.hr